Ejército evitó que 41 pasajeros de un bus cayeran en atentado de las disidencias

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Temas recomendados
Según los expertos y miembros de la comisión que estuvieron en Gaza, aquello constituye un genocidio, pues impide el derecho a la autodeterminación y la vida. Israel rechaza los hallazgos.
Así se dio a conocer a través de un comunicado emitido desde la Consejería de Paz.
La victoria electoral de Abelardo de la Espriella quedó certificada, pero su principal reto comenzará en el Congreso, donde el Pacto Histórico ya anunció oposición y los independientes tendrán un papel determinante.
Un episodio fuerte de El Niño podría sumar hasta 1,9 puntos porcentuales a la inflación colombiana, impulsando los precios de alimentos y energía.
El partido Colombia vs. Congo impulsó el consumo digital en Colombia. DiDi reportó aumentos en domicilios, compras de conveniencia y movilidad, con Bogotá, Medellín y Cali liderando la actividad.