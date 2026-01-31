x

Camine conmigo: descubra las Cuevas del Higuerón en Envigado

No necesita ser montañista experto ni madrugar. Solo ganas de caminar, respirar bosque y descubrir cascadas escondidas. Traiga su mascota, su curiosidad y el deseo de perderse un rato en un sendero que mezcla historia, naturaleza y reflexión. Esta aventura no solo lo lleva a las cuevas: lo invita a mirar la montaña —y a si mismo— con otros ojos.

  • Cuevas del Higuerón, Envigado, Antioquia. Foto: Cristina Rodriguez.
    Cuevas del Higuerón, Envigado, Antioquia. Foto: Cristina Rodriguez.
  • Mapa del recorrido. Foto: Cristina Rodriguez.
    Mapa del recorrido. Foto: Cristina Rodriguez.
  • Caminantes. Foto: Cristina Rodriguez.
    Caminantes. Foto: Cristina Rodriguez.
  • Cabaña, “La tienda, la cabaña, cuevas y charco” . Foto: Cristina Rodriguez.
    Cabaña, “La tienda, la cabaña, cuevas y charco” . Foto: Cristina Rodriguez.
  • Entrada a las cuevas del Higuerón. Foto: Cristina Rodriguez.
    Entrada a las cuevas del Higuerón. Foto: Cristina Rodriguez.
  • Subida por las cuevas del Higuerón. Foto: Cristina Rodriguez.
    Subida por las cuevas del Higuerón. Foto: Cristina Rodriguez.
  • Cascadas. Foto: Cristina Rodriguez.
    Cascadas. Foto: Cristina Rodriguez.
  • Cascada a su lado Valkiria. Foto: Cristina Rodriguez.
    Cascada a su lado Valkiria. Foto: Cristina Rodriguez.
  • Ritual de hoja de coca, la madre, el padre y la hija. Foto: Cristina Rodriguez.
    Ritual de hoja de coca, la madre, el padre y la hija. Foto: Cristina Rodriguez.
  • Tarántula. Foto: Cristina Rodriguez.
    Tarántula. Foto: Cristina Rodriguez.
  • Equipo de caminantes ruta la Cueva El Higuerón. Foto: Cristina Rodriguez.
    Equipo de caminantes ruta la Cueva El Higuerón. Foto: Cristina Rodriguez.
Cristina Rodríguez
Cristina Rodríguez
hace 7 horas
Mucho antes de que alguien hablara de senderismo, las montañas de Envigado ya estaban atravesadas por pies descalzos, por trueques, por silencios largos y por cargadores de historia. Estos senderos —que hoy recorremos con botas y mochilas— fueron primero caminos reales: rutas indígenas, luego coloniales, más tarde corredores del cacao que llegaba hasta La Chocolatería. Quizás por eso, cuando uno entra a las Cuevas del Higuerón, no siente que está llegando a un lugar nuevo, sino regresando a algo antiguo.

Le puede interesar: Camine conmigo: Travesía El Retiro–Fredonia, cuando caminar se vuelve medicina

Y ahora sí, comienza la caminata.

No desde la cima.
No desde la épica.
Sino desde lo cotidiano.

Para poder llegar a las cuevas, primero hay que tomar un bus que va directo al sector de El Salado, un trayecto de unos 40 minutos. También es posible subir caminando desde el parque principal del municipio o hacerlo en transporte privado. En mi caso, preferí subir en transporte privado porque mi compañía sería mi perrita-Valkiria-. Y este recorrido, hay que decirlo, es toda una aventura para nuestras mascotas: el sendero se presta para llevarlas.

Nos bajamos en una curva donde comienza un bosque de pinos, estiramos un poco las piernas —como quien despierta al cuerpo de una siesta urbana— y avanzamos.

A partir de aquí el paisaje cambia de ritmo: el bosque se cierra un poco más, aparecen los afluentes que alimentan la quebrada Ayurá y el sonido del agua empieza a acompañar los pasos como un metrónomo natural.

Este tramo, aunque sigue siendo amable, ya anuncia lo que vendrá después: la mayor parte del recorrido será en descenso. Eso cansa más de lo que uno cree. Un bastón ayuda pero si no tiene uno, caminar sin afán también.

Mapa del recorrido. Foto: Cristina Rodriguez.
Mapa del recorrido. Foto: Cristina Rodriguez.

Mi perrita va adelante, explorando, oliendo cada piedra como si estuviera leyendo un libro invisible. La veo feliz. Y pienso que pocas experiencias son tan honestas como ver a un animal caminar sin expectativas: no espera la cima, no espera la foto, no espera el logro. Solo camina.

Este recorrido es pet friendly, y no como etiqueta bonita, sino de verdad: senderos amplios, sin pasos técnicos extremos, con agua natural en varios puntos. Para quienes caminamos con animales, eso importa.

Caminar también es pensarse

Esta travesía la hacemos con Nawalkers – Senderismo Filosófico, una iniciativa que mezcla montaña y reflexión. No se trata solo de llegar a un lugar, sino de observar qué pasa mientras avanzamos.

Kevin Echeverría, nuestro guía, lo plantea desde el inicio: cada salida es una excusa para mirarnos un poco más por dentro.

Por eso, mientras seguimos rumbo a las cuevas, nos propone un ejercicio sencillo: pensar qué animal nos representa según nuestro elemento astrológico, o qué animal sentimos cercano aunque no corresponda a ese elemento.

Caminantes. Foto: Cristina Rodriguez.
Caminantes. Foto: Cristina Rodriguez.
Cabaña, “La tienda, la cabaña, cuevas y charco” . Foto: Cristina Rodriguez.
Cabaña, “La tienda, la cabaña, cuevas y charco” . Foto: Cristina Rodriguez.

Más adelante, cerca de un punto señalizado como “La tienda, la cabaña, cuevas y charco”, hacemos una pausa. Nos sentamos en círculo. Comemos algo. Hidratamos. Y empezamos a compartir.

Aparecen animales pequeños y grandes. Unos dicen ser representados por: hormiga. Barranquero. Araña. Cóndor.

Cuando me toca, digo: tigre blanco de Bengala.

No porque sea fuerte todo el tiempo. No porque sea feroz. Sino porque es un animal raro, silencioso, que camina solo y observa mucho. Aunque mi elemento es agua, siempre he sentido cierta afinidad por este ser.

Después de escucharnos, algo cambia. Sin darnos cuenta, ya éramos menos extraños.

El antiguo camino real

Unos minutos después encontramos el ingreso al antiguo camino real que conduce hacia las Cuevas del Higuerón. Son rutas que, mucho antes de convertirse en senderos ecológicos, conectaban veredas, intercambios y desplazamientos entre pueblos indígenas y, más tarde, colonizadores.

Estamos aproximadamente a 2.150 metros sobre el nivel del mar. Como referencia, la estación del metro está a 1.650 msnm. La parte más alta de Envigado alcanza los 2.850.

Le sugerimos: Camine conmigo: el Safari Ribereño de Cocorná y liberación de tortugas

El sendero está cubierto de musgo. Aparecen orejas de elefante gigantes-Alocasia odora-, mariposas y una constante presencia de roca volcánica: fragmentos de un organal, depósitos de piedra que cayeron ladera abajo tras antiguas erupciones y que siguen en movimiento.

Por eso el piso cruje. Por eso se resbala. Por eso hay que mirar dónde se pisa.

Antes de llegar a las cuevas hacemos una pausa breve en la quebrada El Palo. Agua helada. Un chapuzón rápido. El cuerpo se despierta. Mi perrita entra, sale, vuelve a entrar.

Las Cuevas del Higuerón

Llegamos.

Las cuevas no se anuncian con espectáculo. Aparecen.

Son grandes. Irregulares. Rocosas. No aptas para claustrofóbicos.

El ingreso exige usar todo el cuerpo: piernas, brazos y espalda. No es un recorrido largo, pero sí preciso. Hay que avanzar despacio, buscar apoyos, confiar.

Entrada a las cuevas del Higuerón. Foto: Cristina Rodriguez.
Entrada a las cuevas del Higuerón. Foto: Cristina Rodriguez.

Dentro habitan especies nocturnas como murciélagos. No se ven muchos, pero se sienten.

Salimos de las cuevas con tierra en las manos, ropa rozada por la piedra y una sensación difícil de nombrar. No es vehemencia. No es conquista. Es más bien una calma espesa, como si algo se hubiera acomodado por dentro.

Afuera nadie habla de inmediato. Nos miramos. Sonreímos. Alguien dice: “qué lugar tan bravo”. Y seguimos caminando.

El sendero continúa por una franja de bosque más abierta. La luz entra entre las ramas. El cuerpo, que adentro de la cueva estuvo tenso, empieza a soltarse.

Subida por las cuevas del Higuerón. Foto: Cristina Rodriguez.
Subida por las cuevas del Higuerón. Foto: Cristina Rodriguez.

Subimos a un pequeño morro cercano. No es un mirador espectacular ni un punto famoso. Es simplemente un buen lugar para detenerse.

Allí preparamos café.

Ese gesto sencillo —sacar una estufa, hervir agua, repartir pocillos— se convierte en un acto de cuidado colectivo. Algunos comen. Otros estiran las piernas. Mi perrita se acuesta cerca, cansada, feliz, con la lengua afuera y los ojos medio cerrados.

Miro los pinos alrededor y pienso en algo: durante años creí que las experiencias que “cambian la vida” tenían que ser grandiosas, difíciles, extremas. Pero aquí, sentada en una piedra, con un café tibio en la mano, entiendo otra cosa.

Lo que cambia la vida no siempre es el impacto. A veces es el permiso.

El permiso de parar. El permiso de escuchar. El permiso de caminar sin demostrar nada.

Lea aquí: Camine conmigo: Betulia–Concordia, recorriendo el balcón del Suroeste para recordar quiénes somos

Nawalkers habla mucho de eso sin decirlo de frente: de usar la montaña como un espejo. No para buscar respuestas místicas, sino para hacernos preguntas honestas.

Y una de ellas empieza a rondarme: ¿En qué momento dejamos de caminar así en la vida diaria?

Después de un rato, alguien mira el reloj. Son cerca de la 1:20 de la tarde. Todavía queda camino.

Recogemos. Ajustamos mochilas. Llamo a mi perrita. Se pone de pie de inmediato, como si hubiera estado esperando esa señal desde siempre.

Seguimos.

Cascadas, rocas y aprendizaje: el cierre del recorrido

El camino todavía guarda secretos. Lo sabemos. Dos cascadas más. Un descenso largo. Y una llegada que, aunque aún no vemos, ya empieza a sentirse.

Más tarde llegamos al Chorrón del Higuerón. Una caída hermosa de agua cristalina, helada, viva. De esas que despiertan la piel y la risa al mismo tiempo. Nos metemos. Gritamos. Celebramos. Es imposible no hacerlo.

Cascadas. Foto: Cristina Rodriguez.
Cascadas. Foto: Cristina Rodriguez.

Seguimos hasta la cascada Salto del Ángel. Otra postal distinta, otro asombro. El cuerpo lo sabe antes que la mente: cuando el dedo gordo del pie toca el agua, todo se eriza. Es frío, sí. Pero es un frío divertido. Fue salvaje. Fue necesario.

Al salir, volvemos a formar un círculo. Ya no como desconocidos.

Cascada a su lado Valkiria. Foto: Cristina Rodriguez.
Cascada a su lado Valkiria. Foto: Cristina Rodriguez.
Ritual de hoja de coca, la madre, el padre y la hija. Foto: Cristina Rodriguez.
Ritual de hoja de coca, la madre, el padre y la hija. Foto: Cristina Rodriguez.

Kevin saca unas hojas de coca. Nos da una a cada uno. Explica que debemos entregarlas como ofrenda a las rocas. Las rocas, no son simples piedras: son memoria del planeta. Desde lo espiritual, portadoras de energía, sabiduría ancestral, conexión con la naturaleza, herramientas de meditación, protección, equilibrio, arraigo.

También lo son desde lo práctico: sostienen la corteza terrestre, forman paisajes, permiten la existencia del cemento, el mármol, el granito, guardan minerales, almacenan agua. La vida, en buena parte, ocurre gracias a ellas.

Tres rocas pequeñas en el centro representan a la madre, el padre y la hija. A los ancestros. Con cuidado y agradecimiento, ponemos nuestra hoja de coca sobre cada una. Guardamos silencio. Y en ese silencio pasa algo que no se puede explicar del todo.

Partimos.

Tarántula. Foto: Cristina Rodriguez.
Tarántula. Foto: Cristina Rodriguez.

En el camino nos encontramos una tarántula. Tranquila. Dueña de su territorio. Este sendero está lleno de vida pequeña que sostiene lo grande.

Caminamos. Caminamos más.

La bajada es empinada. Las rodillas protestan. El cuerpo pesa. Pero hay algo que empuja desde adentro. Con suerte —y con constancia— llegamos justo antes de que el sol empiece a esconderse. A las cinco de la tarde estamos de nuevo abajo, frente al mapa inicial.

Si a usted le gusta caminar lento, detenerse, conversar mientras anda; si va solo y quiere hacer amigos; si busca un reto que no sea extremo pero sí honesto, este recorrido es para usted. No es básico. Es mediano. Pero entre la risa, el silencio y las paradas, uno no siente el cansancio... hasta que mira la hora y se sorprende de todo lo que ya ha caminado.

Y entiende que algo, sin hacer ruido, también caminó por dentro.

Siga leyendo: Camine conmigo: así son 12 horas de recorrido nocturno en el Páramo de Belmira

Recomendaciones para la ruta

Llevar calzado cómodo y ropa ligera, con protección contra lluvia y sol.

La ruta es petfriendly, ideal para llevar mascotas; no olvides agua y correa.

Mantener hidratación y snacks ligeros durante la caminata.

Usar bastón o apoyo para el descenso pronunciado.

Caminar con conciencia sobre piedras sueltas y zonas inestables.

Respetar la flora y fauna: no remover rocas ni molestar animales.

Tomar pausas para disfrutar miradores, cascadas y el paisaje.

Esta ruta combina naturaleza, historia y reflexión, ideal para compartir con amigos o familia.

Ficha técnica: Cuevas del Higuerón, Envigado

Ubicación: Vereda El Vallano, Parque Ecológico El Salado, Envigado, Antioquia, Colombia

Distancia aproximada: 7-8 km

Duración estimada: 6 a 8 horas de caminata (incluyendo pausas)

Altura máxima: 2.850 metros sobre el nivel del mar

Altura mínima: 1.650 metros sobre el nivel del mar (Estación del Metro Envigado)

Desnivel negativo: Principalmente descenso, aproximadamente 69% del recorrido

Nivel de dificultad: 3/4 ( intermedio – moderado sobre 1-5)

$!Equipo de caminantes ruta la Cueva El Higuerón. Foto: Cristina Rodriguez.
Equipo de caminantes ruta la Cueva El Higuerón. Foto: Cristina Rodriguez.
