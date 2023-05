“De Independientes no volvieron ni a las reuniones. Y en este momento, por ejemplo, no tiene candidatos a Concejo de Medellín o Asamblea de Antioquia en las listas del Pacto, porque ellos han dicho que van a tener listas propias”, sostuvo una de las fuentes. Por su lado, otra dijo que desde el partido del alcalde Quintero han sostenido que se cree un frente amplio con distintas fuerzas para saber si luego se apoya a un candidato único.

Si por los lados de Alianza Verde les extrañó la información de Restrepo, en el Pacto no dejó de ser llamativa, en especial, teniendo en cuenta que algunas de las colectividades que conforman esa coalición tienen a sus propios precandidatos a la Gobernación y no han logrado acuerdos definitivos alrededor de candidaturas únicas.

Conocida la misiva, desde el partido Alianza Verde sostuvieron que no han adelantado conversaciones oficiales con Restrepo, que no tienen ningún tipo de nexo con el partido Independientes y que, ni siquiera, han recibido una solicitud del precandidato para generar alguna alianza o coaval alrededor de su precandidatura. Así lo reiteraron Pedro Nairo Vergara y Margarita Vanegas, voceros de los directorios Departamental y Distrital del partido, respectivamente, quienes aclararon que en este momento no hay personas en la colectividad avaladas para tener ese diálogo con él.

No es tan simple, creen algunos, pues no todos en el Pacto le caminan al grupo de Quintero. De hecho, una de las personas consultadas contó que entre los partidos que conforman la coalición hay muchos detractores del precandidato, pero que también cuenta con favorabilidad de parte de algunas personas, varias de las cuales “les deben favores” por contratos que han logrado en la Alcaldía de Medellín para algunas de sus fichas. Lo cierto es que, tal como sucede en el Verde, no se ha dado una discusión oficial en el Pacto sobre si apoyar a Restrepo o buscar un frente amplio. “Pero la mayoría de la gente incluso es autónoma”, dijo la fuente, quien pidió reservar su identidad.

Fuentes de la UP y del partido Mais, que también pidieron reserva de su identidad, coincidieron con las demás personas consultadas en que la información que da Restrepo no es un tema tratado de forma oficial y recordaron que los apoyos, diálogos y conversaciones de los militantes deben hacerse siguiendo los protocolos del Pacto Histórico.

“Nosotros no hemos manifestado ni venimos negociando absolutamente nada con Esteban. No ha habido el más mínimo acercamiento con esa candidatura”, sostuvo uno de los integrantes del Movimiento Alternativo Indígena y Social, Mais, quien añadió que en esa colectividad solo han analizado dos precandidaturas para posibles apoyos: la de Luis Fernando Suárez y la de Luis Pérez, aunque esta última todavía no es oficial. De cualquier forma, el Mais no ha tomado decisiones.

Aunque otra fuente sostuvo que ve difícil que todas las fuerzas del Pacto se alineen alrededor de alianzas con Restrepo u otros candidatos de Independientes, tema que ha generado resquemor por los constantes escándalos y denuncias que le pesan a la administración de Quintero, la primera que tuvo ese partido.

Además, no queda claro cuál papel jugará el cuestionado exsenador liberal Julián Bedoya, investigado por presuntas irregularidades en el proceso para obtener su título de abogado, con quien Restrepo empezó a conversar hace varios meses y quien hace solo unos días dijo que no hay candidato a la Gobernación de Antioquia que lo supere en caudal electoral.