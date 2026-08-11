“Tendremos que demoler”: terremoto agrava situación de la nueva sede de la Alcaldía en La Pintada

El terremoto que se ensañó este lunes, 10 de agosto, con Colombia, agravó los problemas constructivos que ya se avizoraban en la nueva sede de la Alcaldía de La Pintada, una edificación que ni siquiera ha sido estrenada. el alcalde de la localidad, Herman Correa, le aseguró a EL COLOMBIANO que tendrán que demoler el edificio.
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Esta edificación la empezaron a construir en 2016 a bordo de la antigua troncal que lleva al occidente del país y el Eje Cafetero, ahora venida a menos desde que se inauguró la vía 4G Pacífico I.
El costo lo calcularon en $3.248 millones, pero pararon la obra y la alcaldía anterior cobró pólizas por más de $800 millones que habría gastado en obras cosméticas para el mismo edificio, que luce desvencijado.
El caso ha sido objeto de demandas ante la justicia y organismos de control, pero aún no hay ningún fallo.