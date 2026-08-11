Nuevo balance del terremoto en Antioquia: 1.500 viviendas y 250 colegios afectados

En Antioquia continúa la evaluación de los daños que dejó el terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto, con epicentro en Chocó. Según el más reciente balance entregado por Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, y Vanessa Paredes, directora del Dagran, hasta el momento se han identificado afectaciones en 90 municipios, 1.500 viviendas, 250 centros educativos, 50 iglesias y cerca de 20 centros hospitalarios. Los reportes todavía están en proceso de verificación, por lo que las cifras podrían cambiar a medida que los equipos técnicos lleguen a los municipios y revisen directamente las estructuras afectadas. Lea más: Atención: alerta en San Pedro de Urabá por volcán de lodo que se activó La gobernación explicó que los consejos municipales de gestión del riesgo de los 125 municipios permanecen activos, al igual que los puestos de mando unificados instalados para coordinar la respuesta. Después de la valoración preliminar realizada el lunes, este martes continúan las inspecciones para establecer con mayor precisión la magnitud de los daños. Entre las afectaciones identificadas hasta ahora aparecen asentamientos, fisuras y algunos agrietamientos en viviendas y otras estructuras.

La prioridad de los equipos técnicos es determinar si estos daños son superficiales o si existe algún compromiso estructural que pueda representar un riesgo para las personas.

Equipos técnicos llegan a los municipios más afectados

La Gobernación de Antioquia anunció el desplazamiento de equipos interdisciplinarios hacia las zonas que concentran mayores reportes de afectaciones. Entre los municipios que están siendo priorizados se encuentran Andes, Ciudad Bolívar, Fredonia, Hispania, Jardín y Sonsón, principalmente en las subregiones Suroeste y Oriente. La directora del Dagran señaló que durante la jornada se realizarán visitas aleatorias a algunos de estos municipios, mientras otros grupos técnicos avanzan de manera simultánea en la evaluación de daños y en el acompañamiento a los alcaldes. La intención es contar con información más detallada sobre el estado de las edificaciones y definir, de ser necesario, las medidas que deberán adoptar las autoridades locales.

Antioquia atiende a heridos provenientes de Chocó

Además de responder a las emergencias dentro del departamento, Antioquia también activó su capacidad hospitalaria para recibir a personas lesionadas procedentes de Chocó, uno de los territorios más afectados por el terremoto. De acuerdo con Paredes, desde el lunes se coordinó la llegada de estos pacientes mediante la red de salud departamental. Algunos fueron trasladados por vía aérea hasta el aeropuerto Olaya Herrera y otros llegaron al aeropuerto José María Córdova, desde donde fueron movilizados en ambulancias hacia centros asistenciales. Entérese: Evacúan edificio en Rionegro tras terremoto: al menos 10 familias resultaron afectadas La directora indicó que los pacientes permanecen bajo atención médica, aunque hasta el momento no se cuenta con un parte definitivo sobre su estado de salud. En Antioquia, el balance humano se mantiene en una persona fallecida en Támesis y 12 personas lesionadas, todas con heridas consideradas menores, según el reporte entregado por el Dagran.

Después de la sala de crisis realizada el lunes, el departamento envió 18 rescatistas de la Cruz Roja y la Defensa Civil para apoyar las labores de emergencia, particularmente en Quibdó. A este despliegue se sumó posteriormente Medellín, con personal de la Defensa Civil, Bomberos y equipos técnicos especializados para contribuir tanto en las labores de búsqueda y rescate como en la evaluación de infraestructura. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Algunos de los equipos se trasladaron por vía aérea y otros lo hicieron por carretera. Para este martes está prevista una reunión del comité de gestión del riesgo en Quibdó, en la que se determinará si es necesario ampliar el apoyo enviado desde Antioquia.

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