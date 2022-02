Después de la venta, las ganancias se distribuirán en partes iguales entre los participantes. Pero este negocio funcionará distinto: la producción no se pagará en dinero en efectivo, sino mediante descuentos en la factura de servicios. El ahorro podría llegar hasta el 50% mensual por cada hogar. Toda una natillera de barrio, que, distinta a otros proyectos, será resultado de un sueño entre vecinos.

Aunque empresas, universidades y hasta centros de eventos han apostado por la energía solar, una juntanza particular hoy ve la luz en el centro oriente de Medellín. Al pie del cerro La Asomadera, en medio de una callejuela estrecha, una veintena de vecinos intenta convertirse en la primera comunidad solar de la ciudad. La idea hace parte de un piloto, que comenzará en marzo y reducirá a la mitad la factura de sus beneficiarios.

“La envidia del barrio”

El origen de esta historia tiene lugar en una casa de segundo piso de La Estrecha, en El Salvador. Allí los García Orrego, a través de Simón, un ingeniero y el menor de los cuatro hijos de la familia, instalaron varios paneles solares en el techo de su propiedad y, desde hace dos años, lavan, planchan y ven televisión gracias a la luz que emite el sol.

Rodrigo García, el bastión de la familia, echa el cuento completo mientras camina por la cuadra en la que ha vivido más de 50 años. Dice que gracias a su hijo, quien es cercano a la Universidad EIA, en la casa terminaron instalando de manera gratuita esos aparatos y que, desde entonces, el ahorro ha sido una maravilla.

La voz corrió rápido entre los vecinos, quienes se enteraron que los García Orrego tenían energía solar en su casa y que su factura de servicios había pasado de 80.000 pesos mensuales a poco más de 10.000 pesos tras la instalación. De esa forma, comenta el mismo Rodrigo, la familia se volvió la envidia de todo el barrio.

— Cuando veían que teníamos energía solar, decían: ‘ay, cómo hiciste, qué tan bueno, yo sí quisiera. Si te enterás de algo nos contás, pues’. Ahí fue donde yo les comenté que había un piloto para suministrar energía solar gratis. ‘¿Gratis?’ Sí, gratis: ellos hacen la instalación, y nos cambian el proveedor, y nosotros ponemos el aire de la casa. No más.

Rodrigo se refería al proyecto de energía transactiva al que era cercano su hijo. Tras insistir en la comuna 13 y no poder llegar a un acuerdo con los habitantes de esa zona, Juan Manuel España, director de la iniciativa, recordó que esta familia, sumada al liderazgo de Rodrigo, podría ayudar a que el piloto se hiciera realidad en El Salvador.

De esa forma comenzó la tarea para Rodrigo y su hijo, quienes, aprovechando la curiosidad de los vecinos, emprendieron una cruzada para convencer al barrio. Puerta a puerta compartieron la buena nueva: nietos, hijos, hermanos, sobrinos y primos supieron que, de manera gratuita y durante un año, podrían acceder a energía a través de paneles solares.

Pero no fue fácil, afirma Rodrigo. Pese a su poder de convencimiento, que es validado por su esposa, Yamile Orrego, más de uno no creyó. “¡De eso tan bueno no dan tanto!”, dijeron unos. “¿Si eso suele ser bien caro, por qué nos lo van a instalar gratis?”, preguntaron otros. Y algunos más esgrimieron: “Lo que terminan es haciéndole a uno un daño en la casa”.

Otra preocupación aquejaba a los vecinos. Acostumbrados a encender el bombillo en cualquier momento, o a dejar por horas enteras el radio funcionando, algunos se mostraron preocupados por la disponibilidad de energía. Pero Rodrigo supo sortear las dudas y explicar, a su modo, en qué consistiría el piloto.

— Ese tema lo aclaramos, porque la gente se preguntaba: ‘si estamos en invierno, si no hay sol, entonces qué, ¿nos quedamos sin energía?’. Pero yo les decía que todo funcionaba bien. Que nosotros en la casa no habíamos tenido ningún problema: nevera, lavadora y todos los electrodomésticos trabajaban perfecto.

Después de varias reuniones en la calle que divide en dos hileras a La Estrecha, cerca de 28 vecinos terminaron metidos en el proyecto. El número dejó a algunos por fuera. Era una convocatoria limitada. En esos espacios, además de Rodrigo y su hijo, Juan Manuel y su equipo despejaron dudas y explicaron, paso a paso, cómo había nacido la idea y cómo se haría realidad en un barrio popular, estrato tres, en plenas lomas de Medellín.