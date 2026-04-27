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En hechos aislados dos menores de edad resultaron heridos en un municipio del Norte antioqueño, ¿qué pasó?

Las víctimas tienen 13 y 15 años de edad. Los hechos ocurrieron en dos municipios del departamento y detrás estuvieron las disidencias de las Farc.

  • Imagen de referencia de un ataque con arma de fuego a un vehículo particular. FOTO COLPRENSA.
    Imagen de referencia de un ataque con arma de fuego a un vehículo particular. FOTO COLPRENSA.
El Colombiano
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hace 2 horas
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El pasado fin de semana estuvo movido -y algo trágico- en el municipio de Briceño, Norte antioqueño, donde dos menores de edad resultaron heridos en dos hechos aislados.

El primero fue denunciado por la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social Corpades, quien a través de su cuenta oficial de X dijo que durante la noche del sábado 25 de abril, presuntos integrantes del frente 36 de las disidencias de las FARC habrían instalado un retén ilegal en la vereda El Orejón, ubicada en zona rural de ese municipio.

Lea más: Por violencia de las disidencias, en Briceño suspenden clases y atención en la Alcaldía

Según la entidad, en uno de los carros detenidos iba un niño de 13 años, quien en ese momento era llevado por su padre hacia el hospital de San Andrés de Cuerquia producto de una quemadura. Sin embargo, los supuestos miembros de esta estructura criminal los cuestionaron por presuntamente tener vínculos con otro grupo de la zona, y segundos después habrían disparado contra el vehículo.

“Tras primeros auxilios, el niño fue remitido a Medellín, donde le extrajeron el proyectil. Actualmente se recupera. Este grave incidente vuelve a exponer el control territorial que ejercen las disidencias en zonas rurales de Antioquia y la vulnerabilidad extrema de la población civil, incluso menores, ante la violencia armada”, dijo Corpades.

El otro hecho lo confirmó la misma Alcaldía de Briceño por medio de un comunicado oficial. Este ocurrió al siguiente día, es decir, el domingo 26 de abril en el corregimiento Travesías. Allí, un adolescente de 15 años resultó herido con arma de fuego tras un altercado que, al parecer, fue protagonizado por miembros del Ejército en un establecimiento comercial.

“Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades militares competentes para que se adelanten las investigaciones correspondientes con la mayor celeridad, a fin de esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades a que haya lugar”, expresó la alcaldía.

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Ante lo sucedido, la Séptima División del Ejército también se pronunció y dijo que los uniformados, al parecer, salieron sin autorización de las instalaciones militares, y se encontraban departiendo en el lugar cuando se produjo una discusión de ambos con el joven en cuestión, quien fue herido en una de sus extremidades con un arma de dotación. Este se encuentra fuera de peligro.

Por lo ocurrido ya se ordenó la apertura de un proceso disciplinario en contra de los dos soldados involucrados.

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