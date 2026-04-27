Así es el tráiler de House of the Dragon 3: el regreso de los dragones ya tiene fecha de estreno

HBO Max ha publicado el tráiler oficial de la tercera temporada de La Casa del Dragón, que da continuidad a la Danza de los Dragones en su momento de mayor tensión narrativa. Se trata de uno de los anuncios más esperados por los seguidores del universo de Juego de Tronos, una de las principales franquicias de la plataforma de streaming. El estreno está previsto para el 21 de junio de 2026, en lo que la plataforma anticipa como uno de los grandes lanzamientos televisivos del año. La serie, precuela de Juego de Tronos, está ambientada aproximadamente 200 años antes de los acontecimientos de la ficción original y se centra en la historia de la Casa Targaryen. El avance refuerza el tono de guerra abierta en Poniente, con una frase que condensa el clima político de la temporada. “No habrá dudas sobre quién fue elegido por los dioses para gobernar”. La narrativa retoma el avance de Rhaenyra Targaryen y los Negros hacia Desembarco del Rey, en su propósito de reforzar su derecho al Trono de Hierro. Entérese: ¡Confirmado! ‘La Casa del Dragón’ inicia rodaje de su tercera temporada con nuevas caras”

Una de las principales novedades del tráiler es el foco en las tensiones internas del bando de los Verdes. Tras los acontecimientos de la temporada anterior, el rey Aegon II aparece en proceso de recuperación, pero con una postura cada vez más radical frente a su entorno. Su enfrentamiento con Aemond introduce un conflicto fratricida que no está presente en la obra Fuego y Sangre, lo que supone una de las licencias narrativas más relevantes de esta adaptación y añade una dimensión política y emocional más compleja dentro del bando. Le puede interesar: Más allá de Mario Galaxy: 5 adaptaciones de videojuegos poco conocidas para amantes del género La producción, liderada por Ryan Condal, ha sido descrita como la más ambiciosa hasta el momento en términos de escala y despliegue visual. El tráiler anticipa una expansión significativa del conflicto, en el que los dragones vuelven a ocupar un papel central como armas estratégicas determinantes. La guerra se traslada a múltiples frentes, tanto terrestres como marítimos y aéreos, elevando el nivel de destrucción y el alcance del enfrentamiento entre las dos facciones Targaryen.

Entre los momentos más importantes que se perfilan en esta temporada destaca la Batalla del Gaznate, un enfrentamiento naval de gran importancia estratégica para el control de Poniente. También cobra relevancia la aparición de los llamados Dragonseeds, personajes de origen humilde pero con ascendencia Targaryen que serán reclutados como nuevos jinetes de dragón, reforzando el ejército de Rhaenyra en un punto crítico de la guerra. A esto se suman combates aéreos de gran escala entre dragones como Caraxes, Syrax y Vhagar, que elevarán el nivel de espectacularidad de la serie. Conozca: Sydney Sweeney fue eliminada de El diablo viste a la moda 2: qué pasó El reparto principal regresa en esta entrega, con Emma D’Arcy, Matt Smith y Olivia Cooke retomando sus respectivos papeles. La temporada contará con ocho episodios, que se emitirán de forma semanal desde el domingo 21 de junio a las 21:00 horas, hasta su desenlace previsto el 10 de agosto de 2026. A ellos se suma James Norton, quien interpretará a Ormund Hightower, una figura en la estructura militar del bando Verde en el sur del reino. La serie está basada en la obra Fuego y Sangre de George R. R. Martin y continúa desarrollando la historia de la Casa Targaryen.

La temporada contará con ocho episodios emitidos de forma semanal desde el 21 de junio hasta el 10 de agosto de 2026. HBO ha confirmado además que esta tercera entrega forma parte del tramo final de la historia, ya que la serie concluirá en su cuarta temporada, concebida como el cierre definitivo de la adaptación de la Danza de los Dragones basada en la obra de George R. R. Martin. Lea también: Murió Michael Patrick, actor de Juego de Tronos: ¿qué le pasó?

Rhaenyra Targaryen y los dragones regresan en la tercera temporada de La Casa del Dragón. Foto: Cortesía HBO