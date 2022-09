Albeiro nunca ha perforado una montaña . Su padre tampoco lo hizo y sus hijos, que ya pasaron la edad en la que la mayoría de sus compañeros de clase se inician como barequeros, tampoco lo harán. Albeiro trabaja por el mínimo en la construcción de una autopista 4G que pasará al pie de su casa, se encontró una mina de oro justo allí y no sacó nada porque nunca le interesó el oro.

El único hombre de Remedios que a los 33 años no tiene ni idea de minería se encontró el viernes 26 de agosto una mina de oro en una montaña detrás de su casa, porque en esas montañas el mineral de la ambición brota en cualquier parte. Ese hombre se llama Albeiro y vive con su esposa Deisy y sus tres hijos en una casa de tablas y sillas azules. Deisy, que este viernes lleva puesto un camisón rojo de Mickey Mouse, atiende una pequeña tienda que ocupa el espacio de la sala en la que no se vende trago ni cigarrillos.

Primero intentaron catear, que significa probar que efectivamente hubiera oro en la tierra, pero los funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) no los dejaron entrar, entonces se quedaron en sus motos a la orilla de la obra murmurando, planeando, soñando.

Fue hasta que el murmullo se hizo insoportable que los mismos funcionarios de la ANI, casi todos llegados desde la Costa Atlántica a la región, decidieron tantear la montaña. Buscaron entonces al único remediano que tenían a la mano. Ese hombre era Albeiro —que no sabe leer ni escribir y que se dedica a cargar y a descargar estacas y herramientas—, y no le quedó de otra que mandarle el primer palazo a la montaña. Ahora, sin una batea que de todas formas no hubiera sabido usar, tenía que separar la tierra roja y pedregosa de los diminutos granos amarillos. A pesar de la evidente falta de experiencia y de herramientas, Albeiro demostró ingenio: decidió lavar la tierra en la misma pala.

El resultado fue un incipiente destello amarillo pegado al acero, nada concluyente. Entonces caminó un poco, se agachó y repitió el proceso. El resultado esta vez fue claro, brillante: en solo una palada sacó un rial, que es el equivalente a 0.2875 gramos de oro. El que sepa de minería o el que busque en Google, sabrá que le medida universal es el real, salvo en Remedios, donde el oro, sin excepciones, se mide en riales.

Este tipo de minería se llama aluvial y es a cielo abierto, porque se hace en una montaña por la que en algún momento de la historia hubo agua: un río, una quebrada o una laguna. Pero debería llamarse minería de pancoger. En menos de una hora, un puñado de tierra puede convertirse en un kilo de carne, en un litro de aceite, en un galón de gasolina o en una hora de caricias.

En los días que siguieron, la montaña recibió miles de palazos más, tantos que hasta se derrumbó. Tantos, que hasta el puente que se iba a construir en ese punto para reconectar al Llano de Córdoba con el Alto de los muertos por encima de la autopista tendrá que ser más largo de lo que estaba previsto hasta la semana pasada, porque la montaña que iba a servir como soporte ya no existe. Iba a ser el primer puente en Colombia con base de oro.

Según los mineros y los compradores de oro del municipio, en este apogeo, que fue más bien un apogeíto si se compara con el que hubo hace tres años en una finca cercana, en el transcurso del fin de semana pasado llegaron más de cien mineros informales y se sacaron más de doscientos millones de pesos, de los cuales a Albeiro le tocaron cuarenta y cinco mil, lo que sacó en su segunda y última palada.

—¿Por qué no fue después con sus hijos a sacar más?

—No quiero que hagan esfuerzos físicos como yo. Quiero que trabajen en una oficina.