¿Sueña con una fiesta de 15 años? En San Luis, Antioquia, regalarán cinco celebraciones completas

Para muchas familias, organizar una fiesta de 15 años representa un gasto imposible de asumir. Pensando precisamente en esas jóvenes que anhelan celebrar esta fecha, pero cuyas condiciones económicas no les permiten hacerlo, nació “Somos Poderosas – Quinceañeras 2026”, una iniciativa que premiará a cinco adolescentes del municipio de San Luis, en el Oriente antioqueño, con una celebración gratuita.
La convocatoria es impulsada por San Luis TV en alianza con varios emprendimientos y empresas locales que decidieron unirse para hacer realidad el sueño de cinco quinceañeras sanluisanas.
La idea no solo busca entregar una fiesta, sino también reconocer historias de esfuerzo, resiliencia y superación de jóvenes que, por diferentes circunstancias, nunca han tenido la posibilidad de imaginar una celebración de este tipo.
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Las organizadoras explicaron que podrán participar las adolescentes que tengan 15 años o que los cumplan entre los meses de mayo y octubre de 2026, siempre que residan en el municipio de San Luis, tanto en la zona urbana como rural, y pertenezcan a familias de escasos recursos económicos.
Como parte del proceso de selección, cada aspirante deberá grabar un video de máximo un minuto en el que cuente quién es, dónde vive y por qué desea convertirse en una de las cinco ganadoras. Además, deberá explicar por qué considera que su familia merece este apoyo y qué significado tendría para ella vivir la experiencia de celebrar sus 15 años.
El video deberá publicarse en Facebook o Instagram, etiquetando a Somos Poderosas, y, además, cada participante deberá mencionar a otra quinceañera del municipio que considere merecedora de esta oportunidad para que también pueda postularse. La convocatoria también invita a compartir la publicación y motivar a familiares y amigos a apoyar el video.