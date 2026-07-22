¿Por qué millones de libros usados están “desapareciendo” y qué tienen que ver las empresas de IA?

Aunque cada vez es más común su uso en tareas cotidianas, hay aspectos de la inteligencia artificial (IA) que no dejan de parecer sacados de una novela o una película de ciencia ficción.
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Es lo que está ocurriendo actualmente con librerías de libros usados en Europa y Estados Unidos, donde las compañías dedicadas al desarrollo de esta tecnología han realizado, en los últimos meses, compras masivas de ejemplares destinados a entrenar sus modelos de IA.
Como reveló El País de España, algunos libreros de ese país han detectado compras sospechosas. Es el caso de Marçal Font, dueño de la librería Fénix, ubicada en el municipio de Badalona, a solo 20 minutos en tren de Barcelona.
“Me compraron cuatro libros por 35 euros, con unos gastos de envío de 67 euros. Un minuto después pedían otro libro con 20 euros más de gastos de envío. Y así. No tenía ningún sentido [...] Compran libros especializados, de escasa salida comercial y gran valor documental: estudios locales, publicaciones técnicas, gastronomía tradicional o ensayos que a menudo solo interesan a investigadores”, le dijo el librero al medio de comunicación.