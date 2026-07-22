Daniel Ortega busca cerrar la puerta a la oposición con nueva reforma electoral en Nicaragua

El Congreso de Nicaragua, controlado por el Gobierno, votará a inicios de agosto una reforma para impedir que partidos opositores compitan en elecciones, a pedido del presidente Daniel Ortega, informó el jefe del Legislativo, Gustavo Porras.
Los diputados y la autoridad electoral definirán los “elementos para no dejar ni un resquicio” y que no se “pueda meter la manipulación terrible de los imperios y de sus lacayos” en los comicios, dijo Porras, al referirse a los opositores, en una entrevista difundida este miércoles.
El líder parlamentario precisó que “en la primera semana de agosto” se someterá “a votación las reformas”, tras comenzar este miércoles su discusión en comisiones de la Asamblea Nacional y el Consejo Supremo Electoral (CSE).
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“Somos los nicaragüenses los que decidimos cuándo y cómo serán nuestras elecciones”, declaró Porras a medios afines al Gobierno, y detalló que la iniciativa del mandatario se transformará en “leyes”.
En el simbólico acto por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, Ortega, en el poder desde hace casi dos décadas, descartó el domingo pasado realizar comicios donde compitan sus adversarios, a los que acusó de “vendepatrias” al servicio de Estados Unidos.