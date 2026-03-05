Enfermera fue encontrada degollada dentro de su casa en Bello: esto se sabe del crimen

Al abrir la puerta de su casa, un hombre se encontró con que la prima con la que estaba viviendo estaba muerta, tendida en el suelo y con una gran herida en el cuello. Eso fue lo que encontró tras perder comunicación con ella seis horas antes, cuando le dijo que se iba a encontrar con un amigo. Así fue como se conoció la muerte de la enfermera Yulieth Tatiana Murillo Peña, de 25 años, a quien asesinaron el pasado miércoles dentro de una vivienda ubicada en la carrera 67 con la calle 82A, en el barrio Villa Linda, en el municipio de Bello.

Su muerte es un misterio, puesto que sus allegados afirmaron que Yulieth Tatiana no tenía ninguna relación sentimental y tampoco amenazas por parte de algún hombre que asegurara estar enamorado de ella, por lo que la información de que se iba a encontrar con otra persona no les generó sospechas.

Entérese: Habría desmembrado a Luisa al culparla del robo de un celular en el nororiente de Medellín Los vecinos del sector comentaron que “no tuvimos información de nada y todo el día la cosa estuvo calmada. Solo nos dimos cuenta del alboroto y que llegaron las autoridades a levantar el cuerpo. Todo fue muy extraño”. Lo único que supieron sus allegados, de acuerdo con los registros judiciales, es que esta enfermera estaba recibiendo visitas recientemente por parte de una persona, a quien consideraba su amigo, pero hasta el momento no tendrían una relación consolidada. Le puede interesar: Capturaron en Medellín al exnovio de la influencer La Traviesa por su asesinato en Caldas, Antioquia Sus familiares aseguraron que esta mujer habló por última vez con su primo sobre las 3:00 de la tarde del miércoles, pero luego sus parientes no pudieron hablar más con ella. Solo a las 9:20 de la noche se enteraron de lo que había pasado. Yulieth Tatiana había llegado desde el departamento de Chocó hace algunos años para buscar trabajo en el Valle de Aburrá en el área de la salud, ya que había estudiado para ser enfermera. Después de varios meses de búsqueda, finalmente logró una vacante en uno de los centros asistenciales de la capital antioqueña.