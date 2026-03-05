x

Enfermera fue encontrada degollada dentro de su casa en Bello: esto se sabe del crimen

Un primo que vivía con la víctima la encontró sin vida dentro de la propiedad. Desde las 3:00 de la tarde del miércoles no se sabía nada de su paradero.

    A Yulieth Tatiana Murillo Peña (detalle), de 25 años, la encontraron muerta dentro de la propiedad en el barrio Villa Linda, de Bello. FOTOS: ANDRÉS GARCÍA HERNÁNDEZ Y CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
Al abrir la puerta de su casa, un hombre se encontró con que la prima con la que estaba viviendo estaba muerta, tendida en el suelo y con una gran herida en el cuello. Eso fue lo que encontró tras perder comunicación con ella seis horas antes, cuando le dijo que se iba a encontrar con un amigo.

Así fue como se conoció la muerte de la enfermera Yulieth Tatiana Murillo Peña, de 25 años, a quien asesinaron el pasado miércoles dentro de una vivienda ubicada en la carrera 67 con la calle 82A, en el barrio Villa Linda, en el municipio de Bello.

Su muerte es un misterio, puesto que sus allegados afirmaron que Yulieth Tatiana no tenía ninguna relación sentimental y tampoco amenazas por parte de algún hombre que asegurara estar enamorado de ella, por lo que la información de que se iba a encontrar con otra persona no les generó sospechas.

Enfermera fue encontrada degollada dentro de su casa en Bello: esto se sabe del crimen

Los vecinos del sector comentaron que “no tuvimos información de nada y todo el día la cosa estuvo calmada. Solo nos dimos cuenta del alboroto y que llegaron las autoridades a levantar el cuerpo. Todo fue muy extraño”.

Lo único que supieron sus allegados, de acuerdo con los registros judiciales, es que esta enfermera estaba recibiendo visitas recientemente por parte de una persona, a quien consideraba su amigo, pero hasta el momento no tendrían una relación consolidada.

Sus familiares aseguraron que esta mujer habló por última vez con su primo sobre las 3:00 de la tarde del miércoles, pero luego sus parientes no pudieron hablar más con ella. Solo a las 9:20 de la noche se enteraron de lo que había pasado.

Yulieth Tatiana había llegado desde el departamento de Chocó hace algunos años para buscar trabajo en el Valle de Aburrá en el área de la salud, ya que había estudiado para ser enfermera. Después de varios meses de búsqueda, finalmente logró una vacante en uno de los centros asistenciales de la capital antioqueña.

Con base en la información a la que tuvieron acceso los familiares y lo recopilado durante la inspección judicial por parte de los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana, se buscará establecer plenamente quién habría estado detrás del asesinato de esta trabajadora del sector de la salud.

Durante este año, sin contar la muerte de Yulieth Tatiana, este año han asesinado a 15 mujeres en Antioquia, mientras que el año pasado se contabilizaban 12 casos. En cuanto a homicidios totales, este año van 204, mientras que en 2024 iban 177.

