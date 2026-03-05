¿Por qué Medellín sigue siendo atractiva para la mafia transnacional?

En Medellín, el crimen no solo está en manos de los locales. Si bien es una ciudad muy atractiva para muchos por su desarrollo, turismo, calidez y buen ambiente, también es un territorio apetecido por redes delictivas internacionales, quienes envían a sus caudillos a la capital antioqueña para que sirvan de enlace en sus diferentes operaciones.
El crimen transnacional es una problemática que afecta sobremanera al Valle de Aburrá y al departamento de Antioquia, incluso desde los tiempos de los carteles más temidos, como el de Pablo Escobar. Organizaciones delincuenciales de otros países fijan la mira en estos territorios para que sean la plataforma ideal en muchos aspectos, una que les permita expandir su accionar criminal y despistar a las autoridades al no concentrar todo en un solo territorio.