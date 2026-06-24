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Enfrentamiento armado entre el Ejército e ilegales genera pánico en habitantes de Concordia, Antioquia

El combate ocurrió en la vereda Santa Rita, cuando el Gaula realizaba operativos de control en la zona y fue atacado por la agrupación delincuencial Los del Salacho. Verifican si hay víctimas.

  • Este miércoles continúan en Concordia, suroeste de Antioquia, los operativos de control de la Policía y el Ejército Foto archivo: Manuel Saldarriaga Quintero
    Este miércoles continúan en Concordia, suroeste de Antioquia, los operativos de control de la Policía y el Ejército Foto archivo: Manuel Saldarriaga Quintero
El Colombiano
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hace 2 horas
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Un equipo del Gaula del Ejército que realizaba operativos de control en la vereda Santa Rita, del municipio de Concordia, Suroeste de Antioquia, fue atacado a bala por integrantes del Grupo Delincuencial Común Organizado (GCO), Los del Salacho, desatándose un intenso combate.

El enfrentamiento duró más de 30 minutos y generó zozobra en los pobladores, que tuvieron que resguardarse para protegerse de las ráfagas y explosivos.

Según reportó a El Colombiano la alcaldesa de Concordia, Alexandra María Herrera Quijano, hasta el momento no se reportan víctimas; no obstante, la Fuerza Pública hace un recorrido por la zona, que es boscosa y de difícil acceso, para verificar si hubo bajas por parte de los delincuentes.

Los del Salacho operan en esa zona del suroeste antioqueño. Se dedica, principalmente, al microtráfico, pero durante los últimos años se ha fortalecido hasta el punto de contar con un arsenal de armas de largo alcance y explosivos.

Lea más: Policía publica cartel de los más buscados del Suroeste de Antioquia

De acuerdo con las autoridades locales, a esta hora la situación está controlada; no obstante, los operativos continúan en la zona.

En contexto: Las amenazas con las que llega Antioquia a la segunda vuelta

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