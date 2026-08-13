¿Fue afectado por el terremoto? Conozca los alivios tributarios y bancarios y cómo acceder a ellos

El terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto de 2026 no solo dejó daños en viviendas, edificios y vías. Para miles de hogares y negocios también significó perder temporalmente ingresos, cerrar establecimientos, abandonar sus casas y enfrentar dificultades para pagar créditos, impuestos y facturas.
Frente a ese escenario, el Gobierno declaró una situación de desastre de carácter nacional y puso en marcha diferentes instrumentos para financiar la emergencia y la reconstrucción.
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Entre ellos están recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, subsidios de arriendo, medidas tributarias y la solicitud de un crédito por US$450 millones al Banco Mundial. Además, fue creada la subcuenta Sismo 2026, que permitirá manejar de manera separada los recursos destinados a enfrentar la emergencia.
Para las familias, trabajadores y empresarios afectados, sin embargo, la pregunta práctica es mucho más sencilla: ¿Qué alivios hay y cómo se pueden pedir?