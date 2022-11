Pero también, la Cámara creó la veeduría ciudadana, que el alcalde Daniel Quintero lo ha interpretado como un propósito de oposición a él...

“Es importante aclarar que la Cámara de Comercio no creó la veeduría ciudadana, los ciudadanos buscaron a la Cámara de Comercio para que definiéramos un modelo legal para la intervención en lo público y, efectivamente, la ley les da a las cámaras de comercio la competencia de crear veedurías ciudadanas. Y eso fue lo que se hizo creando la veeduría cívica Todos por Medellín, no es una oposición política, es la herramienta de control social más poderosa que les da la ley a las instituciones y a los ciudadanos. La veeduría ciudadana no toma decisiones. Simplemente organiza las denuncias de los ciudadanos, las estructura y las entrega a las entidades de control para que resuelvan”.

¿Como presidenta de la Cámara ha tenido diálogo con el alcalde?

“Él me llamó y me invitó a participar en el empalme y tengo la certeza de que no falté a ninguna de las reuniones, y además me citó para que le rindiera un informe, e hicimos un trabajo muy completo desde la visión del desarrollo económico de la ciudad.

¿Hace cuánto se rompió el diálogo?

“Ya directamente con él, cuando empiezan a suceder hechos que atentan contra el gobierno corporativo de la ciudad, como por ejemplo, el tan conocido en Empresas Públicas de Medellín; o cuando se empiezan a evidenciar hechos como el manejo del Hospital General, del Jardín Botánico, Buen Comienzo, es ahí cuando se estructura la veeduría. Pero mire, llevamos más de 20 años con Medellín Cómo Vamos, que es un modelo de seguimiento a la Alcaldía en función de los planes de desarrollo, y ningún alcalde hasta ahora lo había interpretado como oposición política”.

¿Qué comparación haría entre la alcaldía de Quintero y las alcaldías anteriores de Medellín?

“Para mí la fundamental es ese modelo de relacionamiento entre lo público y lo privado, en que el sector privado aporta no solamente recursos, sino una cantidad de conocimiento que es muy respetado. En el caso de esta alcaldía, ese conocimiento no ha sido respetado. Cuando miramos hacia atrás, durante la pandemia por ejemplo, del sector privado salimos a conseguir recursos para las UCI e inmediatamente todo ese apoyo del sector privado desapareció. Si miramos un poquito más en las instituciones en las que ha participado el sector privado, hablo del Jardín Botánico, Ruta N, Explora, Parque Arví, esa voz no ha sido respetada”.

¿Quiere decir que los han sacado?

“Las personas que tradicionalmente hemos participado en esos escenarios hemos renunciado, porque no sentimos que la administración o los representantes de la alcaldía valoren ese conocimiento. Para mí esa es una de las grandes diferencias”.

Quintero ha dicho que el GEA se quería quedar con todo...

“El tema del GEA es una obsesión del alcalde, un tema casi supersticioso, que no ha sido capaz de explicar. Primero, porque el GEA, como tal no existe. Son una cantidad de empresas a las cuales este departamento, y este país, le deben demasiado. Pero quiero ahondar en la segunda diferencia y es la forma como el alcalde se comunica por Twitter, lo hace de una forma repetitiva que no se basa en la verdad y en los hechos ciertos que se puedan probar. Ese estilo personal hace que cada vez sea más difícil entender qué es lo que quiere con la ciudad”.

Hablando de Twitter, el alcalde publicó un trino en el cual tras el atentado a un comerciante del Centro inscrito en una lista para las elecciones de la Junta Directiva de la Cámara señala que “venía recibiendo presiones por no representar la línea del GEA” y luego pregunta ¿qué se esconde en la Cámara de Comercio de Medellín?”. ¿Qué se esconde?

“Lo que el alcalde dice en ese Twitter, es una mezcla de ideas que hasta para mí es difícil interpretar, primero el GEA no tiene nada que ver con las elecciones de la Cámara de Comercio, segundo quienes eligen son los comerciantes”.

Pero si hay unas empresas del GEA inscritas en la Cámara de Comercio.

“Claro hay unas”.