La Selección Colombia de videojuego eFootball 2025 busca talento en Medellín y todo el país, ¿cómo participar?

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunció esta semana la apertura de inscripciones para el torneo nacional del videojuego eFootball, una competencia que seleccionará a los representantes del país en el clasificatorio regional rumbo a la FIFAe Nations Cup 2025, cuya final se disputará en diciembre en Riad, Arabia Saudita.
Sin embargo, el anuncio despertó confusión entre jugadores y clubes de eSports en Colombia. En el comunicado oficial, con fecha del miércoles 20 de agosto, se indicaba como día de cierre de inscripciones el 17 de agosto, es decir, tres días antes de su publicación.