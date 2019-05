“Medellín le da variedad a la Cuarta Revolución” : Murat Sönmez

Hoy, cuando los avances tecnológicos van más rápido que nunca, Murat Sönmez , director de la red global de Centros para la Cuarta Revolución Industrial del Foro Económico Mundial (WEF), dice que al momento de pensar en cómo regular estos nuevos sistemas inteligentes, los países deben ser arriesgados, ágiles, no tener miedo a equivocarse. Porque, en este acoplamiento, “no es el pez más grande el que se come al pequeño, sino el más veloz”.

“Yo no diría ventaja, sino un complemento, porque el contexto de cada una de las ciudades es diferente. Así que Medellín nos da una variedad, algo que es necesario”.

“La clave está en establecer vínculos entre el Gobierno, la industria, la academia y la sociedad civil e identificar áreas donde se pueda tener impacto rápido en Colombia. La tecnología no es el problema en sí, sino cómo hacer que la implementación se haga en escala.

“Es muy fácil tener estos conceptos en el papel, pero si no se implementan no sirven. Por eso el gobierno de Japón, en cabeza del presidente del G20 en la ciudad de Osaka, decidió crear una alianza global y propuso una plataforma de ciudades inteligentes. Cuando compartí esto con el alcalde Federico Gutiérrez durante una cena informal, él dijo: ‘se me hace una muy buena idea, nosotros tenemos una alianza de ciudades’. Y yo dije: ‘¿estaría interesado en unirse?’.

Él estuvo de acuerdo y le envié un mensaje de texto a quien dirige el Centro en Japón, Chizuru Suga, quien también respondió que sí, que este sería un gran comienzo en Suramérica. Instantáneamente conectamos a Medellín con el G20 y ese es nuestro propósito: asegurarnos de que todos se beneficien”.