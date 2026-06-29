“Antioquia ya le pidió 11 vías a la Nación, entre ellas las de Devimed”: secretario de Infraestructura

En su apuesta por conectar las subregiones y consolidar la competitividad del departamento, la Gobernación pisa el acelerador en materia de infraestructura. En entrevista, el secretario de esa dependencia, Luis Horacio Gallón, dice que la meta de pavimentación son ahora 1.400 km, detalla la licitación de la vía La Ceja y La Pintada, el avance al 80% en el Túnel del Toyo y la estrategia para asumir el control de las vías del Oriente tras el fin de la concesión de Devimed.

¿Cómo van las metas de plan de desarrollo que va hasta 2027?

“Avanzamos en los 15 ítems más importantes, cumpliendo en más del 50% con lo que nos comprometimos. Fundamental la pavimentación de vías a cargo del Departamento, esas que van de municipio a municipio. Tenemos 4.967 km de vías nuestras; encontramos 2.249 km pavimentadas en 2024 y 2.700 en afirmado. Había un reto muy grande de inclinar la balanza para pasar y tener más kilómetros pavimentados. Se están pavimentando vías desde 1960: en 60 años se pavimentaron 2.249 km. Tenemos un plan de desarrollo con una meta de 1.040. La buena noticia es que ya tenemos 1.100 km contratados en ejecución en todas las subregiones. Ya sobrepasamos esa meta. Eso es un tema muy halagüeño para los antioqueños, así inclinamos la balanza: pasamos del 45% en pavimento a entregarla en el 70%”.

Esa meta subió con excedentes, ¿cuándo vamos a tener todas las vías a cargo de Antioquia pavimentadas?

“La mejor noticia fue la que nos dio el gobernador la semana anterior. Con otras fuentes de recursos importantes, que él está estructurando para llevarlos a la Asamblea e incorporarlos al presupuesto, en los próximos dos o tres meses vamos a lograr pavimentar otros 300 km de vías. Vamos a terminar pavimentando 1.400 km, más de la mitad de lo que se hizo en 60 años. Si el próximo gobernador llega con el mismo ímpetu y el mismo impulso, van a quedar todas las vías a cargo del departamento pavimentadas en los próximos cuatro años”.

¿Qué vía importante saldrá a licitar pronto?

“La troncal que sale pronto a licitación va entre La Pintada y La Ceja, de 49 kilómetros, con unos túneles y viaductos que hace 30 años eran impensables. Ya hoy con la ingeniería, con la capacidad que tiene, soñamos en una línea recta, con un porcentaje de elevación del 6%, 7%. Nosotros en cuatro años la vamos a tener porque sale a licitación en uno o dos meses. Valdría $1,8 billones. Es de iniciativa pública, con recursos públicos y privados. Nosotros colocamos entre $300.000, $400.000 millones, de acuerdo a lo que nos diga la estructuración. Ya Corantioquia, en los próximos 15 días, nos dice de los tres trazados que le enviamos cuál es el que no afecta el medio ambiente. Ya tenemos la valoración porque ya hicimos estudios y diseños de los tres trazados que exige la norma. Conectará el Suroeste y el Suroccidente del país con el Oriente. Ya estamos pavimentando de La Ceja a Llanogrande y hay otra vía de La Ceja que va saliendo casi que a El Carmen de Viboral pavimentada y luego a El Santuario. Y la otra troncal es la que va de El Santuario, pasando por la zona de embalses El Peñol, Guatapé, Alejandría y pasando al Nordeste hasta San Roque. Lo que estamos haciendo es casi una transversal, una circunvalar conectando con las 4G”. Entérese: Gobernador Rendón pidió renuncia protocolaria de su gabinete: saldrían estos cinco funcionarios

¿Cómo va El Toyo, cuáles son las fechas antes de su estreno?

“Medellín y Antioquia colocaron $855.000 millones en los dos contratos que le recibimos al Invías. Lo recibimos en el 51% y ya hoy lo tenemos en el 80%, con la seguridad de que vamos a terminar esas obras físicas en diciembre. La semana pasada eso parecía como el país de Cantinflas. El martes salió la dirección del Invías a decir que no se podían instalar los equipos porque había fisuras, humedades y se dañaban los equipos. El miércoles salió el presidente Petro a decir ‘nosotros somos los salvadores y vamos a terminar el Toyo’; y el jueves, en una reunión en el comité que hacemos cada mes con el Invías, lo primero que nos dicen es que todavía tenemos dificultades. Desde noviembre pueden instalar equipos en los 9,7 kilómetros del tubo principal. La buena noticia es que desde el lunes llegó gente a empezar a instalar, entonces todo lo que hablaron que no se podía ya se pudo sin nosotros hacer nada”.

¿Cuándo vamos a poder atravesar El Toyo ya en operación?

“Ya como ellos empezaron, la instalación del equipo electromecánico va entre 11 y 17 meses. Le pedimos a la firma contratista que si quería, nosotros traíamos esas vigencias futuras a valor presente para que ella ponga muchos frentes de trabajo y lo podamos hacer en 11 meses, para que ojalá en junio del próximo año ya podamos utilizar el túnel”. Le puede interesar: “Habrá peaje en el Toyo”: tramo de Gobernación se entrega en agosto

Devimed termina la concesión el 31 de julio. ¿Qué va a pasar con esas vías del Oriente?

“Tenemos una muy buena relación con Devimed, nos da mucha tristeza desde la Gobernación que se termine una concesión que ha sido efectiva, que da muy buena transitabilidad y seguridad vial. Lo segundo es que como esas vías en 1995 eran de la Gobernación de Antioquia, en un acuerdo con el Gobierno Nacional para que sacara la concesión Devimed nosotros las cedimos. Entonces, viendo que eso va a quedar en un caos, porque cuando las vías las toma el Invías se deterioran mucho, dijimos venga, pidámosle la vía en una carta. Hace tres meses en la enviamos y ya hemos hecho dos mesas de trabajo. Creo que están haciendo los temas administrativos para en julio entregarnos esas vías. Mientras tanto, en la Gobernación nos estamos preparando por si las entregan, empezar con una operación del peaje del Alto de Palmas y de una vez tratar de continuar la operación y mantenimiento que viene haciendo Devimed”.

¿Qué otras vías pidieron?

“La Unión- Sonsón, la autopista Medellín- Bogotá, Necoclí - Arboletes. Están muy deterioradas y ellos no le quieren hacer ese mantenimiento. Y si nosotros somos expertos en estructuración de alianzas con iniciativa pública y privada, pues a nosotros no nos da miedo venir y decir que con esos peajes que se tienen busquemos cómo tener otras obras complementarias”.

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