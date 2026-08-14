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Avanza evaluación de colegios de Medellín tras el terremoto: casi el 60% reportaron algún daño

No obstante, se trata de afectaciones menores que no comprometen el desarrollo de las actividades educativas, según la Alcaldía.

  • La mayoría de las afectaciones a los colegios son menores y no comprometen la realización de sus actividades. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA
    La mayoría de las afectaciones a los colegios son menores y no comprometen la realización de sus actividades. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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Casi el 60 por ciento de los colegios de Medellín reportaron algún tipo de afectación tras el terremoto del pasado lunes 10 de agosto que puso en situación de desastre al país. No obstante, en la mayoría de los casos los daños son menores y no afectan el funcionamiento de los establecimientos respectivos, según reportó la Secretaría de Educación Distrital.

La Alcaldía indicó que desde el mismo momento en que sucedió la tragedia, a través de esta secretaría, ha hecho “acompañamiento y seguimiento a los establecimientos educativos oficiales para verificar las condiciones de sus espacios y priorizar el bienestar de estudiantes, docentes y demás integrantes de las comunidades educativas”.

En un comunicado de prensa informó también que solo dos no están realizando sus actividades lectivas, aunque no precisó cuáles son estas.

Le recomendamos leer: Nuevo balance del terremoto en Antioquia: crece a 102 la cifra de municipios afectados

“El equipo de infraestructura educativa ya está realizando visitas técnicas a los planteles afectados. Además, se hace seguimiento a tres sedes que mantienen espacios inhabilitados preventivamente mientras se adelantan revisiones técnicas puntuales”, añadió la administración distrital.

Cuando un colegio identifica alguna situación anómala en su infraestructura, el proceso señalado es que lo reporte a través del respectivo jefe de núcleo para que este funcionario canalice la información y active el acompañamiento.

El terremoto, de 7,4 grados en la escala de Richter, deja hasta ahora cifras escalofriantes de destrucción en el occidente del país. El número de muertos hasta ahora llega a 281, con casi 26.000 familias afectadas y más de 11.000 viviendas destruidas.

Los departamentos más afectados fueron Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío.

No obstante, Antioquia también sufrió. Un informe de la Gobernación emitido este jueves 13 de agosto habla de 102 municipios afectados. El balance muestra además que más de 2.300 viviendas presentan daños, mientras que las autoridades contabilizan 344 sedes e instalaciones educativas afectadas, 22 infraestructuras hospitalarias comprometidas y daños en 26 sedes de alcaldías municipales.

También le sugerimos ver: Así se vivió el sacudón en San José del Palmar, en Chocó, epicentro del terremoto

En cuanto al balance humano, el Dagran reportó 19 personas lesionadas como consecuencia del movimiento telúrico.

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Bloque de preguntas y repsuestas:

¿Cuántos colegios de Medellín resultaron afectados por el terremoto del 10 de agosto?
Casi el 60 % de los colegios de Medellín reportaron algún tipo de afectación tras el terremoto del 10 de agosto. Sin embargo, la Secretaría de Educación señaló que en la mayoría de los casos los daños son menores y no impiden el funcionamiento de los establecimientos.
¿Cuántos colegios de Medellín suspendieron clases después del terremoto?
Dos colegios de Medellín no están realizando actividades lectivas después del terremoto, según la Alcaldía. La administración distrital no informó cuáles son esos establecimientos.
¿Qué deben hacer los colegios de Medellín si detectan daños en su infraestructura después de un terremoto?
Los colegios deben reportar cualquier situación anómala a través del respectivo jefe de núcleo, quien se encarga de canalizar la información y activar el acompañamiento correspondiente.
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