EPM reporta embalses al 80% mientras Medellín enfrenta El Niño

Empresas Públicas de Medellín (EPM) aseguró que los embalses que hacen parte de su sistema de generación de energía se encuentran actualmente alrededor del 80%, un nivel que, según la compañía, permite afrontar la temporada seca asociada al fenómeno de El Niño y atender la demanda de los hogares, el comercio y los sectores productivos. El director corporativo de EPM, Germán Caicedo, explicó que la empresa viene adelantando labores de preparación y seguimiento para enfrentar los efectos de la variabilidad climática y garantizar la continuidad del servicio de energía. Aunque el nivel de los embalses ofrece un margen para la generación durante la temporada seca, Caicedo señaló que la situación debe mantenerse bajo vigilancia. La reducción de las lluvias podría disminuir el ingreso de agua a las reservas y aumentar la presión sobre la generación hidroeléctrica. Por eso, EPM mantendrá el monitoreo de sus reservas y de las condiciones hidrológicas en las zonas donde opera. La empresa también insistió en la importancia del ahorro de energía y agua, especialmente durante los periodos de mayor consumo. El llamado al uso responsable de estos recursos coincide con la situación que atraviesa Medellín por cuenta del fenómeno de El Niño. El pasado 14 de septiembre, la Alcaldía suspendió durante una semana el racionamiento de agua que se venía aplicando en distintos sectores de la ciudad, luego de que se registraran lluvias en zonas que alimentan el embalse de Piedras Blancas y mejorara el ahorro ciudadano.

La decisión, según explicó el alcalde Federico Gutiérrez, será revisada nuevamente dentro de una semana. La continuidad o reanudación del racionamiento dependerá del comportamiento del clima y del consumo de los usuarios. Uno de los datos destacados por la Alcaldía fue el ahorro registrado en Piedras Blancas, donde entre el 8 y el 13 de septiembre se alcanzó un promedio del 74%, tomando como referencia una meta diaria de 92 litros de ahorro por hogar o local. Sin embargo, el panorama en otros embalses continúa siendo motivo de preocupación. En La Fe, el cumplimiento de la meta de ahorro de 70 litros por usuario llegó apenas al 18% durante la última semana. Esta reserva es clave para el abastecimiento de buena parte del sur del Valle de Aburrá y del sur de Medellín. Conozca: Atención: Medellín frena por una semana racionamiento de agua En Riogrande II, que representa el 96% de la capacidad de almacenamiento del sistema de agua, el cumplimiento de la meta de ahorro también fue bajo, con un 9%. La Alcaldía advirtió que el peor momento de la sequía todavía no ha llegado. En el caso de La Fe, las proyecciones que en agosto ubicaban el escenario más crítico entre marzo y abril de 2027 ahora lo sitúan en diciembre de 2026. Por esta razón, tanto EPM como la Alcaldía han insistido en que el ahorro será determinante. Las recomendaciones incluyen reducir el tiempo de las duchas, evitar desperdiciar agua mientras se espera que salga caliente y lavar los vehículos con balde en lugar de manguera. En materia de energía, también se pide apagar las luces que no estén siendo utilizadas. El objetivo es reducir el consumo y, con ello, la presión sobre los embalses utilizados para la generación eléctrica. Así, mientras las reservas para generación de energía reportadas por EPM se encuentran alrededor del 80%, Medellín mantiene la alerta sobre sus reservas para el abastecimiento de agua. En ambos casos, las próximas semanas estarán marcadas por el comportamiento de las lluvias y el nivel de ahorro de los ciudadanos.

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