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Atención: Medellín frena por una semana racionamiento de agua

La ocurrencia de lluvias sobre el embalse de Piedras Blancas y mayor ahorro ciudadano mejoraron las perspectivas para el acueducto.

  • En varios barrios del nororiente y el centrooriente de Medellín se estaba implementando un racionamiento de agua. Foto Ilustración El Colombiano
    En varios barrios del nororiente y el centrooriente de Medellín se estaba implementando un racionamiento de agua. Foto Ilustración El Colombiano
El Colombiano
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hace 1 hora
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La Alcaldía de Medellín suspendió por una semana el racionamiento de agua que se venía aplicando en distintas zonas de la ciudad a raíz del fenómeno de El Niño.

La decisión fue informada durante la mañana de este lunes por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien precisó que dicha suspensión obedece a diversos factores positivos.

Además de la ocurrencia de lluvias, especialmente en los afluentes que alimentan el embalse de Piedras Blancas, el mandatario distrital apuntó que el ahorro ciudadano ha mejorado.

Según anticipó el alcalde, dentro de una semana volverá a revisarse la situación para establecer si el racionamiento debe reanudarse.

Espere ampliación.

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