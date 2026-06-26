Fuertes explosiones en dos minas dejaron daños en al menos 25 viviendas de Segovia

Las explosiones registradas entre el 23 y el 24 de junio en dos minas ubicadas cerca de los barrios Villa Nueva, Los Ángeles, La Reina y Taparal, en Segovia, dejaron afectaciones en al menos 25 viviendas, según el balance preliminar entregado por la Alcaldía.

De acuerdo con la secretaria de Minas y Desarrollo Económico, Eidia Hernández, tras los reportes de la comunidad, la Administración Municipal desplegó un equipo interdisciplinario para inspeccionar la zona y verificar los daños.

“Encontramos afectaciones menores, principalmente en puertas, ventanas y vidrios. No se reportaron personas lesionadas ni víctimas por las explosiones”, explicó la funcionaria.

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Las secretarías de Planeación y de Minas realizan visitas casa por casa para caracterizar las afectaciones, elaborar un inventario de los daños y georreferenciar los inmuebles comprometidos. La administración invitó a las familias que aún no han sido censadas a reportar sus casos ante la Secretaría de Minas.

En un comunicado, la Alcaldía señaló que, aunque las causas de las explosiones son ajenas a la administración municipal, mantendrá el acompañamiento técnico e institucional a las familias mientras se determinan las acciones que deberán adoptar las entidades competentes.

Asimismo, hizo un llamado a los titulares mineros que operan en el territorio para que adopten las medidas necesarias que garanticen la seguridad de las comunidades y eviten que actividades de este tipo vuelvan a generar afectaciones sobre la población.

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Segovia es un municipio donde la actividad minera ha estado marcada durante años por la presencia de explotaciones legales e ilegales, así como por disputas asociadas al control del oro, una problemática que ha generado episodios de violencia y riesgos para la población civil. Por ahora, la Alcaldía no ha informado si el caso se presentó en minas ilegales.

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