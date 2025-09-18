En Medellín y Bello cae red que traficaba explosivos de varios países

A través de allanamientos que tuvieron lugar en barrios de Medellín y Bello (Antioquia), lo mismo que en Marmato (Caldas), las autoridades desmantelaron una red que traficaba explosivos con destino a la minería ilegal.
La operación, denominada Explosive Gold, fue ejecutada por la Policía Nacional en coordinación con la HSI (Homeland Security Investigations) de Estados Unidos. En ese marco se presentó la captura de cinco personas y el decomiso de material ingresado de manera ilegal al territorio nacional, como 45 kilos de anfo, cuatro barras de indugel, 444 detonadores eléctricos y 250 metros de cordón detonante. Los organismos de seguridad también se incautaron de dos teléfonos móviles, según informó en su cuenta de X el director nacional de la Policía, general Carlos Fernando Triana.
Este resultado fue retuiteado también por el presidente de la República, Gustavo Petro.