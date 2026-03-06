x

Aeropuerto de Rionegro ya suma este año 14 extranjeros inadmitidos por alertas de turismo sexual

El más reciente caso es de un ciudadano estadounidense, a quien durante la verificación de sus datos se le detectó una alerta en la plataforma Angel Watch por delitos sexuales contra menores. Aquí los detalles.

  • El viajero llegó procedente de Estados Unidos en un vuelo de la aerolínea Spirit Airlines. Las autoridades detectaron que tenía antecedentes en hechos que vulneran la integridad de los menores. FOTO: Cortesía Migración Colombia
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

hace 1 hora
bookmark

Las autoridades migratorias continúan reforzando los controles para prevenir el ingreso de personas vinculadas a delitos sexuales contra menores en Antioquia. En las últimas horas, un ciudadano estadounidense fue inadmitido en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, luego de que se activara una alerta internacional relacionada con posibles riesgos de turismo con fines de explotación sexual.

El procedimiento fue realizado por funcionarios de Migración Colombia durante los controles migratorios habituales a los viajeros que ingresan al país por esta terminal aérea, una de las principales puertas de entrada internacional hacia Medellín y el Oriente antioqueño.

Le puede interesar: Capturaron a israelí en una casa de El Poblado: habría estado con dos menores de edad

El hecho incluso fue celebrado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien reiteró que no se permitirá bajo ninguna circunstancia la entrada de extranjeros con este tipo de antecedentes a la ciudad.

Según informaron las autoridades, el viajero llegó procedente de Estados Unidos en un vuelo de la aerolínea Spirit Airlines y, durante la verificación de sus datos en los sistemas institucionales, se generó una alerta del sistema internacional Angel Watch, una plataforma de cooperación que advierte sobre viajeros que cuentan con antecedentes relacionados con delitos sexuales contra menores.

Tras la activación de esta alerta, los funcionarios de Migración Colombia procedieron a aplicar el protocolo correspondiente y determinaron la inadmisión del ciudadano extranjero, impidiéndole el ingreso al país.

Lea también: Gringo fue condenado a 18 años de cárcel en Estados Unidos por abusar de una menor en Medellín, a la cual embarazó

En Medellín estamos ejerciendo ese control con rigor para combatir un tipo de turismo que no queremos en nuestro territorio”, explicó Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia.

Aumento de controles en el aeropuerto de Rionegro

Con este nuevo caso, ya son 14 los ciudadanos extranjeros inadmitidos en lo corrido de 2026 en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro por alertas relacionadas con posible turismo sexual.

De acuerdo con la entidad, la mayoría de estos viajeros provienen de Estados Unidos y han sido detectados gracias al intercambio de información internacional que permite identificar posibles riesgos antes de que ingresen al territorio colombiano.

Las cifras también muestran que los controles se han intensificado recientemente. Solo en la última semana se han registrado tres inadmisiones, todas derivadas de alertas emitidas por el sistema Angel Watch..

Rionegro, uno de los principales puntos de control

Las estadísticas de la entidad muestran que el Aeropuerto José María Córdova se ha convertido en uno de los principales puntos de control frente a este fenómeno, debido a que concentra gran parte de los vuelos internacionales que llegan al departamento.

Durante 2025, por ejemplo, 110 ciudadanos extranjeros fueron inadmitidos en Colombia por alertas relacionadas con delitos sexuales contra menores. De esos casos, cerca de 80 se registraron en el aeropuerto de Rionegro, lo que evidencia la importancia de los controles que se realizan en esta terminal aérea.

Las autoridades señalan que el incremento del turismo hacia Medellín y el Oriente antioqueño también ha llevado a fortalecer los sistemas de verificación y cooperación internacional para detectar a tiempo a viajeros que representen un riesgo.

Migración Colombia reiteró que continuará trabajando de manera articulada con autoridades nacionales e internacionales para prevenir el ingreso de personas que puedan afectar la integridad y el bienestar de los más pequeños del departamento.

