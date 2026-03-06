x

Tribunal cita a Petro a audiencia pública por señalamientos contra la organización electoral

La citación está programada para el próximo viernes 13 de marzo.

  • El presidente ha llegado a decir que podría presentarse un “fraude” en estos comicios del 8 de marzo. Foto: Colprensa.
    El presidente ha llegado a decir que podría presentarse un “fraude” en estos comicios del 8 de marzo. Foto: Colprensa.
Laura Juliana López
Laura Juliana López

Actualidad

hace 1 hora
bookmark

En una decisión determinante, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca citó al presidente Gustavo Petro a una audiencia pública el próximo viernes 13 de marzo, tras los señalamientos que ha hecho desde el Ejecutivo en contra de la organización electoral.

Esto ocurre porque en las últimas semanas el presidente Petro, en reiteradas ocasiones, ha manifestado su inconformismo con distintos aspectos del proceso que adelanta la Registraduría Nacional. Incluso ha llegado a sugerir que los resultados podrían ser “fraudulentos”.

En desarrrollo...

