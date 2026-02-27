Gringo fue condenado a 18 años de cárcel en Estados Unidos por abusar de una menor en Medellín, a la cual embarazó

Las conversaciones por WhatsApp con una menor paisa de 15 años, a la cual le había dado dinero hasta en tres oportunidades, fue la prueba reina para poder condenar al estadounidense Michael Jamie Inofuentes, de 45 años, a 18 años de prisión. En medio del proceso se conoció que la víctima había quedado en embarazo. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció la decisión judicial, destacando el “trabajo articulado entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional, la Fiscalía, HSI Colombia y HSI Washington”. La condena la emitió el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia.

El condenado fue capturado el 4 de noviembre de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos, luego de que hubiera un reporte de las autoridades colombianas de su responsabilidad en el caso de abuso de una menor, luego de la denuncia instaurada por su mamá. En ese momento se disponía a abordar otro vuelo hacia Washington, luego de llegar de Colombia. El extranjero se habría aprovechado de la vulnerabilidad de esta mujer, a quien se le había presentado como “Laura”, y le dijo que estaba pasando hambre y que corría el riesgo de quedarse sin hogar. Entérese: Federico Gutiérrez asistirá a juicio en Estados Unidos contra señalado abusador sexual en Medellín Inofuentes pagó durante sus visitas entre 13 y 47 dólares (50.000 y 180.000 pesos) a cambio de satisfacer sus deseos sexuales en un hotel de la capital antioqueña, lugar que alcanzó a registrar como su segundo hogar de residencia.

Durante la investigación se encontraron conversaciones que pudieron establecer el enlace entre este estadounidense y la menor paisa entre el 26 de febrero de 2024 y el 14 de abril del mismo año. Incluso, había intentado que ella viajara a otra ciudad de Colombia donde él estaba para visitarlo, pero las restricciones legales para que los menores puedan movilizarse en los aeropuertos lo impidieron. Le puede interesar: Cayó gringo que venía a Medellín cargado de juguetes sexuales Este hombre, oriundo de Viena, estado de Virginia, tras su captura había negado inicialmente haber sostenido relaciones con la menor, pero posteriormente, luego de que se presentaran las evidencias en su contra, aceptó que sí accedió sexualmente a ella e incluso reconoció que ella había quedado en embarazo en una de sus visitas. Esto se suma a que este norteamericano aceptó que había dejado hijos en Colombia, producto de otros casos de explotación sexual con menores de edad, aunque no cuantificó cuántos serían. Las autoridades avanzan en la investigación para verificar esta versión y adjuntar los casos al expediente.

Con esta condena, ya son cuatro los extranjeros que fueron sentenciados por cometer delitos sexuales en Medellín, sumándose a las emitidas contra Stefan Andrés Correa y Manuel Poceiro, ambos a cadena perpetua, además de la de Mohamed Anaswed quien debe pasar los próximos 21 años tras las rejas de Estados Unidos. “Esta semana en una corte de Miami, el ciudadano Ramón Arellano fue declarado culpable por inducir actividades sexuales con menores en Medellín. En pocos meses se conocerá su condena”, expresó el alcalde Gutiérrez.

