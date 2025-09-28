Fallece corredor de 48 años en la Carrera de las Rosas 2025 en Medellín

La Carrera de las Rosas informó con profundo dolor el fallecimiento de Carlos Enrique Restrepo, de 48 años, quien sufrió una emergencia médica mientras participaba en el recorrido de 5 kilómetros en Medellín. De inmediato recibió atención del equipo médico y de las ambulancias dispuestas en el evento, y posteriormente fue trasladado al Hospital General de Medellín. Sin embargo, pese a los esfuerzos, no fue posible salvar su vida. En un comunicado oficial, la organización expresó sus condolencias a la familia y seres queridos del corredor, asegurando que la salud, el cuidado y el bienestar de los participantes han sido y seguirán siendo la principal prioridad de esta carrera que busca promover la vida.

Desde su creación en 2016 por la Fundación AlmaRosa, con la iniciativa de Lina Hinestroza, sobreviviente de cáncer de mama, y la empresa JAO, la Carrera de las Rosas ha buscado transmitir un mensaje de vida y esperanza, especialmente a las mujeres. La edición de Medellín 2025 reunió a más de 10.000 personas que recorrieron distancias de 2K, 5K, 10K, 15K y 21K, celebrando la vida y rindiendo homenaje a quienes enfrentan el cáncer de mama. El evento también se destacó por su enfoque ambiental: más de 77.000 botellas distribuidas durante la carrera fueron recuperadas con la participación activa de recicladores de oficio, garantizando su correcta reutilización y promoviendo la circularidad en grandes eventos deportivos.

No es la primera vez que una tragedia así ocurre en Colombia