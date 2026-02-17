Afectados por lluvias en Córdoba esperan más ayudas: “no sé qué será de nosotros”

Aunque agredece a Dios estar viva y se le encomienda para salir adelante, durante los últimos diez días Marnedis Ramos Llorente va a su casa en compañía de sus hijos a terminar de sacar el agua que inundó su casa en Montería (Córdoba). Pasa las noches donde un primo, que los acogió tras la emergencia.
Le cuenta a EL COLOMBIANO que, hasta ahora, no ha recibido ninguna ayuda de las autoridades de socorro del Gobierno Nacional. Entre los enseres que perdió con las inundaciones dice que se fueron una nevera, un televisor, una licuadora y un juego de muebles. Es una de las más de 68.000 familias afectadas por la emergencia climática en ese departamento, que dejó 40.000 hectáreas bajo el agua, según cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
“Si mi primo no nos hubiera podido prestar ayuda, no sé qué hubiera sido de nosotros. Estamos recogidos allá donde él”, narra al recordar que no pudo ubicarse con una de sus nietas, que tiene una discapacidad mental, en los albergues dispuestos para los damnificados, pues no estaban en condiciones para ella.
Estas son las historias que se encuentran en las zonas afectadas por la ola de lluvias en Colombia. Una emergencia para la que el Gobierno del presidente Gustavo Petro decretó una nueva emergencia económica para atenderla. Sin embargo, la Contraloría General de la República puso en duda el sustento de esa decisión porque plata sí tienen.
La alerta de la Contraloría
El ente de control fiscal aseguró que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo reporta $1,69 billones disponibles y reservas presupuestales de 2025 cercanas a $1 billón. Esa plata, advierte, podría utilizarse en la porción que no esté comprometida u obligada para atender a los damnificados por lluvias en el país.