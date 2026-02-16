x

Hito para Hidroituango: sociedad generó ingresos por primera vez en su historia

La sociedad reportó ingresos por más de $442.000 millones al cierre de 2025. Los recursos se destinarán a financiar proyectos estratégicos como el Túnel del Toyo y el Ferrocarril de Antioquia.

  Vista general del proyecto hidroeléctrico de Hidroituango. FOTO: Manuel Saldarriaga Quintero
    Vista general del proyecto hidroeléctrico de Hidroituango. FOTO: Manuel Saldarriaga Quintero
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

Tras 27 años de su fundación y luego de superar múltiples desafíos técnicos y jurídicos, la Sociedad Hidroituango, entidad propietaria de ese proyecto hidroeléctrico, alcanzó un hito financiero sin precedentes: por primera vez en su historia generó ingresos operacionales, reportando una cifra de $442.742 millones al cierre de 2025.

A través de un comunicado de prensa, la entidad explicó que, tras descontar impuestos, reservas y gastos de funcionamiento, la utilidad disponible para los accionistas se situó en $241.081 millones.

Este resultado financiero se produce tras la resolución de las controversias jurídicas con Empresas Públicas de Medellín (EPM) mediante un acuerdo conciliatorio aprobado en diciembre de 2025, lo que despejó el camino para la estabilidad económica de la sociedad.

El gerente general de la sociedad, Alejandro Arbeláez, planteó que estos recursos cumplirían con la visión original de 1997.

“La empresa reafirma su papel como fuente de recursos para financiar el progreso de Antioquia. Estos excedentes podrán ser destinados a megaobras como el Túnel del Toyo y el nuevo Ferrocarril de Antioquia”, señaló Arbeláez.

El directivo recordó además que el objetivo cuando se creó la entidad hace casi tres décadas era dotar al departamento de una fuente de ingresos estructural que no dependiera exclusivamente de las rentas del tabaco y el alcohol, tal como acaba de lograrse.

Vale recordar que la central de Hidroituango aporta cerca del 11% de la demanda energética de Colombia.

De las ocho turbinas proyectadas, cuatro se encuentran en operación plena y las cuatro restantes avanzan en su etapa de construcción.

La entidad es propiedad mayoritaria de la Gobernación de Antioquia a través del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), con una participación significativa de EPM. De igual forma, por parte del sector privado, cuenta con el respaldo de cerca de 80 socios particulares.

Finalmente, la sociedad señaló que los resultados finales y el plan de destinación de utilidades serán presentados oficialmente en una asamblea general de accionistas, programada para marzo de 2026.

