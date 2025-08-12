Falleció Ernesto Ochoa Moreno, filósofo y columnista de EL COLOMBIANO

Con profundo pesar despedimos a Ernesto Ochoa Moreno, quien falleció en Medellín a los 84 años, filósofo, teólogo, periodista y columnista de EL COLOMBIANO por más de dos décadas. Ochoa Moreno fue licenciado en Teología por la Facultad Teresianum de Roma y formado en Periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana y en la Universidad de Antioquia y dedicó su vida al pensamiento crítico, la espiritualidad y la palabra escrita. Fue editorialista y columnista de los periódicos El Mundo y El Colombiano, fue autor de «Agua para una sed» (2023) y un apasionado estudioso de la obra de Fernando González, a quien rindió homenaje en su columna «Bajo las ceibas» y en su labor como cofundador y miembro de la Junta Directiva de la Corporación Otraparte.

Las columnas de Ernesto Ochoa Moreno

Por años, Ochoa Moreno acompañó a los lectores de EL COLOMBIANO con sus columnas. Una de sus más recientes fue titulada El silencio empieza mañana y la publicó después de una pausa de varias semanas por quebrantos en su salud. Lea aquí: El silencio empieza mañana “Llega un momento en el que el ruido ideológico nos enferma y no queda sino una cura: el silencio. Llega la hora de dejar atrás todo. De olvidarse de votaciones y de elegidos, de mesías y de satanases, de mayorías y de minorías, de una democracia periclitante o de una dictadura amenazadora, de derechas que no están a la derecha y de izquierdas que tampoco están a la izquierda”, escribió.

“Creo que siempre es beneficioso el silencio. Va a llegar un día en que, como se titula una novela inédita del recordado sacerdote envigadeño, Alberto Restrepo González, ‘El silencio empieza mañana’”, agregó. En noviembre del año pasado, en otro de sus textos, reflexionó sobre lo difícil que resulta la vejez en Colombia. “Envejecer es casi un delito que se paga caro en plata constante y sonante”.