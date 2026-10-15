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Música y cerveza: la programación del Festival de la Cerveza Artesanal de La Estrella

El municipio de La Estrella, en el sur del Valle de Aburrá, realizará este viernes 16 y sábado 17 de octubre el Festival de la Cerveza, con música en vivo y espacio para los emprendedores de La Romería.

  • Este 16 y 17 de octubre se celebrará el Festival de Cerveza Artesanal de La Estrella. Foto: cortesía y Silas Stein / AFP.
    Este 16 y 17 de octubre se celebrará el Festival de Cerveza Artesanal de La Estrella. Foto: cortesía y Silas Stein / AFP.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Para quienes gustan de la cerveza o buscan un plan distinto para el fin de semana, el municipio de La Estrella, en el sur del Valle de Aburrá, realizará este viernes 16 y sábado 17 de octubre el Festival de la Cerveza.

Según la Administración Municipal, el evento reúne entretenimiento, oferta comercial y apoyo a los emprendedores de La Romería, y hace parte de las acciones para fortalecer el desarrollo económico del municipio y dar visibilidad a los negocios locales.

Según explicaron, la idea es que la programación cultural y musical también conecte a los visitantes con los productos y servicios de los comerciantes de La Estrella.

La música abrirá el viernes con Salsa al Parque, una noche con Camila DJ, Pecho El Diferente y un grupo de salsa en vivo. El sábado seguirá la Noche de Clásicos, con las presentaciones de Vicky Tru, El Clásico Herrera y King-K Band.

Entérese: Qué hay que saber para tomar cerveza artesanal

La Alcaldía señaló que desde la Secretaría de Desarrollo Económico se promueven estrategias para conectar las actividades del municipio con las oportunidades comerciales de sus emprendedores.

Por eso invita a los siderenses y visitantes a programarse, reunirse con familiares y amigos, y apoyar el comercio local. Su lema para el festival: “En La Estrella, la cerveza artesanal también mueve la economía”.

Una industria que nació entre amigos

El festival se suma a un mercado que ha ganado visibilidad en la región. En noviembre de 2023, EL COLOMBIANO contó cómo la cerveza artesanal crecía en Medellín gracias a una nueva ola de jóvenes que empezaron experimentando en sus viviendas con cebada, malta y lúpulo para compartir con amigos, y que terminaron convertidos en emprendedores.

Entonces, la ciudad tenía cerca de 20 establecimientos organizados y, según una vocera del gremio, las marcas podían ser alrededor de 120. Las cervezas se conseguían desde 8.300 pesos. Ahora, ha crecido la variedad y, claro, los precios.

Lina Paola García Rojas, fundadora de la Asociación Antioqueña de Cerveceros Artesanales (Asaca) y de la marca Perro Bravo, explicó que los productores se asociaron porque no es un mercado fácil de sobrevivir. Según dijo, las materias primas son costosas por ser importadas.

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Contó que muchos empezaron haciendo cerveza en sus casas e invitaban a sus amigos a probarla. “Les quedaba gustando tanto que empezaban a comprar, luego invitaban a más amigos y así hasta que nacieron los bares, que fue un boom que empezó fuerte en 2019”, dijo.

Marco Esteban Arango, dueño de Prost Bier, un establecimiento que vende insumos para hacer cerveza, se formó como técnico cervecero en Brasil y dicta cursos desde 2016. Dijo que la mayoría de los cerveceros de Medellín empezaron con él, y que ha formado a unas 200 personas.

Lea más: Esta es la fábrica de cerveza de Medellín que ahora es un bar para los amantes de la música

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué costo tiene la entrada al Festival de la Cerveza Artesanal en La Estrella?
El festival es un evento de acceso libre impulsado por la Alcaldía de La Estrella para dinamizar el espacio público y apoyar a los emprendedores de La Romería. Los asistentes solo pagan por los consumos de alimentos y bebidas que realicen en los stands.
¿Cuáles son los horarios de las presentaciones musicales del festival?
La programación musical inicia durante la tarde-noche de ambos días. El viernes 16 la jornada estará dedicada a la salsa con agrupaciones en vivo, mientras que el sábado 17 los shows principales de clásicos noventeros y anglo iniciarán en la noche.
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