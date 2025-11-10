Esta es la fábrica de cerveza de Medellín que ahora es un bar para los amantes de la música

En el Perpetuo Socorro, a dos cuadras abajo del centro comercial Premium Plaza, fue donde hace 18 años 3 Cordilleras, la marca de cerveza artesanal creada por el paisa Juanchi Vélez, tuvo su primera sede. En una bodega, el maestro cervecero instaló una planta usada que había traído del extranjero y luego organizó una fiesta para darle la bienvenida a lo que se convertiría en una de las “polas” artesanales más reconocidas del país.

Con el tiempo, la planta no solo funcionó como el centro de producción. El bar de 3 Cordilleras se convirtió en un punto de encuentro de la ciudad, donde la música y la cerveza eran la combinación perfecta. Sin embargo, hace más de un año el lugar cerró, dejando a sus visitantes habituales sin ese “parche”.

Esta semana eso cambiará. Desde el jueves 13 de noviembre, la antigua fábrica abrirá de nuevo, completamente renovada. Ahora se llamará Estación Central. Aunque ya no será un centro de producción, allí se venderán las diferentes líneas de 3 Cordilleras que han marcado la marca durante estas casi dos décadas, además de cócteles clásicos y de autor.

Las antiguas máquinas utilizadas para la fabricación de cerveza hacen parte de la decoración. Este detalle permite que el visitante sienta que aún está en medio del proceso cervecero, aunque esta vez desde el disfrute y no desde la producción.