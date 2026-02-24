Así terminó caso de intolerancia entre los motociclistas y el agente de tránsito en Bello

El hecho de intolerancia entre un motociclista que se pasó un semáforo en rojo y el otro que le recriminó por esa acción ante el posible riesgo de accidente, registrado en el barrio Las Granjas, de Bello, había quedado sin un desenlace claro, teniendo en cuenta que el video que se hizo viral en las redes sociales solo quedó hasta un determinado punto. Este diario se puso a indagar sobre los detalles de este altercado y su conclusión, y fuentes cercanas a la Secretaría de Movilidad de Bello dieron algunos detalles sobre lo que sucedió después de este incidente, resolviendo algunas inquietudes como si se hizo presente la Policía en el sitio y si el motorizado intimidado finalmente se pudo retirar del lugar.

Resulta que el video muestra cómo un motociclista se pasa el semáforo en rojo y el otro le pita y le recrimina por esta conducta. De inmediato, el infractor se va tras de él y lo comienza a intimidar, primero verbalmente y luego con una navaja que portaba. En ese momento transitaban dos agentes de la Secretaría de Movilidad de Bello por la zona y se detuvieron en el lugar. Uno de ellos le dice al agredido que se retire del lugar, mientras que el otro motorizado lo sigue amenazando. Entérese: ¡Intolerancia! Riñas en vías de Medellín dejaron un escándalo en el centro y un estadounidense herido El Poblado Las imágenes se cortan cuando el agresor le quita las llaves de su moto y le pide que borre el video para dejarlo ir, mientras lo sigue amenazando con el cuchillo. Información adicional sobre estos hechos no se conocía hasta ahora, así como tampoco cuándo ocurrieron los hechos. Inicialmente, todo sucedió a mediados de agosto del año pasado y el motorizado apenas vino a hacer públicas las imágenes el pasado fin de semana. Se conoció que el afectado por estos hechos sería un creador de contenido, quien además también presta servicio en su moto a través de plataformas de transporte.

Esta persona registró todo lo sucedido, hasta el momento cuando le quitan las llaves. Después de esos hechos y tras el altercado, los agentes de tránsito sí se comunicaron con los agentes de la Policía Metropolitana para que tratara de resolver este altercado. Le puede interesar: Pelea entre estudiantes de un colegio de Bello, Antioquia, acabó con un menor de 14 años muerto Sin embargo, después de que el motorizado apagó la cámara, cuando le quitaron las llaves de su moto, “le hizo el amague de que había borrado el video”. Confiado en esta versión, el motociclista agresor le entregó las llaves y el otro optó por retirarse del lugar, antes de que la Policía hiciera presencia. Luego de que este video se hiciera viral, ambos agentes de la Secretaría de Movilidad de Bello fueron enviados a control disciplinario para que den las explicaciones correspondientes de su reacción en medio de este hecho y se espera que en próximos días se conozca si recibirán alguna sanción.