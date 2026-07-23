Justicia falla a favor de la Fábrica de Licores de Antioquia: ordena suspender auditoría de Supersalud y rectificar información

Un nuevo desenlace tuvo la polémica desatada por la inspección relámpago de la Superintendencia de Salud a la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), con el reciente fallo que ordena al organismo suspender dicha auditoría y rectificar información.
La inspección fue autorizada por el directivo de Supersalud, Juan David Duque, exsecretario privado de la Alcaldía de Daniel Quintero y actual director de esa entidad.
Duque fue destituido por el Concejo después de que no diera respuestas por el escándalo de los fondos fijos de la Alcaldía, en un debate liderado por el hermano de quien hasta hace 15 días gerenció la FLA.