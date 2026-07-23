Cayó alias Melissa Fierro, la sicaria de 18 años que impartía terror en Girardot

Durante meses, los investigadores siguieron cada uno de sus movimientos. Cruces de información, labores de inteligencia, vigilancia y recolección de pruebas terminaron cerrando el cerco sobre una mujer de 18 años a la que las autoridades consideran la principal sicaria en Girardot, Cundinamarca. Su captura puso fin a esa búsqueda. Se trata de alias Melissa Fierro, señalada de integrar la organización delincuencial ‘Solo Valle’ y de participar en un atentado sicarial ocurrido el 24 de diciembre de 2025 en el barrio Vivisol, donde dos personas resultaron heridas tras ser atacadas a disparos mientras el municipio celebraba la Navidad. Lea también: Racha violenta en el Oriente antioqueño: cuatro homicidios en un fin de semana La orden de captura fue materializada en un operativo conjunto de la Policía de Cundinamarca, la Sijín y la Fiscalía, tras una investigación que permitió reconstruir, paso a paso, la presunta participación de la mujer en ese hecho violento. Para los investigadores, el ataque de Vivisol no habría sido un caso aislado. Alias Melissa Fierro estaría relacionada con al menos cuatro hechos delictivos más y, según la Policía, se había convertido en una pieza clave dentro de la estructura criminal con influencia en los barrios Valle del Sol, Corazón de Cundinamarca y Ciudad Montes.

“Alias Melissa habría iniciado su actuar delictivo desde muy temprana edad y sería considerada una de las principales dinamizadoras de hechos violentos en esta zona del departamento”, aseguró el coronel Miguel Díaz, comandante de la Policía de Cundinamarca. Las autoridades sostienen que la hoy capturada fue escalando posiciones dentro del grupo delincuencial hasta convertirse, presuntamente, en una de las personas encargadas de ejecutar ataques armados y ajustar cuentas entre estructuras criminales que disputan el control de sectores del municipio.

Antecedentes de alias Melissa

El expediente judicial también da cuenta de que la mujer registra anotaciones por diferentes delitos, antecedentes que fortalecieron la investigación adelantada por la Fiscalía y la Policía Judicial. Tras ser presentada ante un juez de control de garantías, alias Melissa fue enviada a un centro carcelario con medida de aseguramiento. La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Con esta captura, las autoridades consideran haber propinado un golpe a una de las personas que, presuntamente, alimentaban la cadena de violencia en Girardot. Sin embargo, la investigación sigue abierta. Entérese: Domingo sangriento en el Oriente antioqueño: tres homicidios y tres heridos en un día Los organismos judiciales ahora buscan establecer si la mujer participó en otros ataques armados y avanzar en la identificación de más integrantes de ‘Solo Valle’.

Un menor de edad capturado en Girardot

En otro resultado en Girardot, la Policía confirmó la aprehensión de un menor de edad señalado de participar en el asesinato de Dora Murillo León, crimen ocurrido el 14 de enero pasado en la vivienda de la víctima. La diligencia fue adelantada por uniformados de la Sijín, que durante varios meses realizaron seguimientos, entrevistas, análisis de información y recolección de elementos materiales probatorios para identificar al presunto responsable del homicidio. Lea también: Un muerto y un herido dejó caída de bus escalera por abismo de 30 metros en vereda de Buriticá, Antioquia De acuerdo con la investigación, la mujer fue atacada a tiros al interior de su residencia y murió como consecuencia de las múltiples heridas ocasionadas por arma de fuego. Tras perpetrar el crimen, el agresor huyó del lugar con la intención de evadir la acción de las autoridades. Sin embargo, el trabajo de los investigadores permitió reconstruir los movimientos del adolescente antes y después del homicidio. Registros audiovisuales y otras evidencias técnicas fueron determinantes para vincularlo con el caso y solicitar la orden de aprehensión. Le puede interesar: 227 familias esperan hace 12 años sus apartamentos en Sabaneta Las autoridades también investigan la presunta vinculación del menor con el grupo delincuencial ‘Los Macheteros’, estructura señalada de participar en diferentes actividades criminales en Girardot y municipios cercanos. Esa línea investigativa, según la Policía, fue clave para orientar las labores de búsqueda que culminaron con su ubicación. El adolescente registra, además, antecedentes por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Lea más: Clan del Golfo se expandió a 80 municipios de Antioquia en medio del proceso de la paz total Tras su captura, el menor fue presentado ante un juez de control de garantías para adolescentes, que le impuso medida de internamiento preventivo mientras avanza la investigación por el homicidio de Dora Murillo León. Con este caso, sumado a la reciente captura de alias Melissa, presunta integrante de la estructura ‘Solo Valle’, las autoridades buscan debilitar las organizaciones criminales que estarían detrás de varios hechos de sangre registrados en Girardot durante los últimos meses. Preguntas y respuestas