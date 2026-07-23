Alarma en la cárcel El Pedregal por brote de tuberculosis: seis mujeres contagiadas y 41 hombres en tratamiento

La tuberculosis volvió a encender las alarmas en la cárcel El Pedregal, ubicada en el corregimiento San Cristóbal de Medellín.

La Secretaría de Salud confirmó que una interna fue diagnosticada inicialmente con tuberculosis y, cinco días después, las pruebas de laboratorio detectaron otros cinco casos positivos en el mismo pabellón de mujeres. Ante la situación, las autoridades activaron un cerco epidemiológico para contener la propagación de la enfermedad.

”Tomamos muestras de laboratorio que nos confirman cinco nuevos casos en ese pabellón de mujeres. En este momento las seis personas están siendo debidamente atendidas”, explicó Rita Almanza, líder de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Medellín.

Las seis mujeres ya iniciaron el tratamiento, que consiste en un esquema de antibióticos durante aproximadamente seis meses y es suministrado por las autoridades sanitarias.

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Sin embargo, la preocupación no se limita al pabellón femenino. En el área de hombres también habría 41 internos bajo tratamiento contra la tuberculosis desde comienzos de este año, una situación que evidencia que la enfermedad sigue presente dentro del establecimiento penitenciario.

“Estamos hablando de unas 1.300 internas y en cualquier momento esto podría propagarse”, advirtió Jorge Alberto Carmona, defensor de la población privada de la libertad, quien pidió reforzar las medidas de prevención y la atención en salud dentro del penal.