Gato quedó atrapado entre dos paredes en Bello y tuvo que ser rescatado por bomberos

Un gato aventurero terminó en aprietos en el barrio El Mirador de Bello tras quedar atrapado entre las paredes de dos viviendas mientras recorría los techos. Al escuchar sus maullidos y no lograr rescatarlo por cuenta propia, su dueño solicitó el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Bello.

Conozca: Emocionante rescate de Mona, una perrita criolla que estuvo a punto de ahogarse en el río Medellín

El comandante de la institución, capitán Nelson Zuluaica, explicó que el felino no podía liberarse debido a su contextura. “El gato está un poco grandecito y gordito, y no era capaz de salir del sitio donde estaba, entre dos paredes. Tuvimos que intervenir haciendo un hueco en la vivienda de los propietarios”, señaló.