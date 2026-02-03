Cayó gringo que venía a Medellín cargado de juguetes sexuales

”Vengo para donde unas amigas”. Eso respondió un estadounidense al que las autoridades migratorias no le permitieron entrar al país al encontrarlo cargado de juguetes sexuales y preservativos dentro de su equipaje, en medio de la requisa en el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro. La decisión se apoyó en las respuestas realizadas por los funcionarios de Migración Colombia.
El extranjero había llegado en un vuelo comercial desde el Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos, y fue interceptado para un cuestionario sobre lo que pretendía hacer en Colombia. Sin embargo, cada respuesta era menos satisfactoria que la anterior.