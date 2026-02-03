Cayó gringo que venía a Medellín cargado de juguetes sexuales

”Vengo para donde unas amigas”. Eso respondió un estadounidense al que las autoridades migratorias no le permitieron entrar al país al encontrarlo cargado de juguetes sexuales y preservativos dentro de su equipaje, en medio de la requisa en el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro. La decisión se apoyó en las respuestas realizadas por los funcionarios de Migración Colombia. El extranjero había llegado en un vuelo comercial desde el Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos, y fue interceptado para un cuestionario sobre lo que pretendía hacer en Colombia. Sin embargo, cada respuesta era menos satisfactoria que la anterior.

Paola Salazar, directora de la Regional Antioquia Chocó Migración Colombia, explicó que ”al profundizar en las preguntas relacionadas con el motivo del viaje, el tiempo de permanencia y las actividades previstas en Colombia, los oficiales identificaron inconsistencias que llevaron a solicitar revisión de equipaje”.

Al abrir la maleta que había traído, los oficiales migratorios se encontraron con la sorpresa de que en la misma había poca ropa para varios días de estadía, 50 discos compactos sin verificar contenido (al parecer de tipo pornográfico), tarjetas gráficas con posiciones sexuales y una cantidad desproporcionada de preservativos. Entérese: Cinco en un día: inadmitieron a más extranjeros en el José María Córdova por riesgo de explotación sexual en Medellín

Ante esto, las autoridades migratorias determinaron que el viaje tendría fines de explotación sexual, por lo que de inmediato decidieron declinar su entrada al país y deportarlo de vuelta hacia Estados Unidos.

Gloria Esperanza Arriero, directora de Migración Colombia, señaló que “no daremos tregua en la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres. Colombia es un país abierto al turismo responsable, pero no permitiremos el ingreso de personas que pretendan usar nuestro territorio para el turismo con fines de explotación sexual. Ese es el turismo que no queremos”. Le puede interesar: ¿A que venía a Medellín? Del aeropuerto devolvieron a un extranjero con la maleta llena de juguetes sexuales Fuera de la restricción de ingreso, se desconoce si se le prohibiría por un periodo de tiempo la entrada al territorio nacional debido a los indicios de explotación sexual que se le encontraron en el equipaje y del que tuvo como argumento que tenía “amigas” para visitar.