Menos impuestos y trámites rápidos explican el boom de matrículas en Villa del Rosario, Norte de Santander

Es común ver matriculas de vehículos de Villa del Rosario (Norte de Santander) en las vías de la ciudades capitales de Colombia. Esa tendencia que se hizo fuerte entre el 2022 y 2023 sigue vigente este año con un mayor enfoque en vehículos híbridos y eléctricos.

Ese traslado de matrículas obedece a una estrategia de incentivos tributarios y trámites más rápidos para los conductores de otras ciudades y que hoy se mantiene.

La preferencia por matricular vehículos en Villa del Rosario, Norte de Santander, no es una coincidencia ni una moda pasajera. Se trata de una decisión calculada, basada en razones económicas y administrativas que han convertido a este municipio fronterizo en un polo de atracción para propietarios de vehículos de distintas regiones del país.

Solo para tener una idea, el pasado enero, las matriculas de vehículos nuevos en ese departamento crecieron 23,3%. Y si bien, a nivel departamental, Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentraron el mayor volumen de matrículas en enero, el crecimiento en Norte de Santander sigue siendo relevante.

Aunque muchos asocian esta práctica únicamente con residentes de la zona limítrofe con Venezuela, la realidad es que conductores de grandes ciudades como Bogotá, Medellín o Cali también optan por registrar allí sus automotores, motivados por beneficios concretos en términos de impuestos.