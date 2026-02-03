x

Menos impuestos y trámites rápidos explican el boom de matrículas en Villa del Rosario, Norte de Santander

Hoy los beneficios están más enfocados para vehículos híbridos y eléctricos. Aquí le contamos.

  • La Alcaldía de Villa del Rosario ofrece descuentos para matriculas de carros híbridos y eléctricos. FOTO MANUEL SALDARRIAGA.
    La Alcaldía de Villa del Rosario ofrece descuentos para matriculas de carros híbridos y eléctricos. FOTO MANUEL SALDARRIAGA.
Andrés Villamizar
Economía

hace 2 horas
Es común ver matriculas de vehículos de Villa del Rosario (Norte de Santander) en las vías de la ciudades capitales de Colombia. Esa tendencia que se hizo fuerte entre el 2022 y 2023 sigue vigente este año con un mayor enfoque en vehículos híbridos y eléctricos.

Ese traslado de matrículas obedece a una estrategia de incentivos tributarios y trámites más rápidos para los conductores de otras ciudades y que hoy se mantiene.

La preferencia por matricular vehículos en Villa del Rosario, Norte de Santander, no es una coincidencia ni una moda pasajera. Se trata de una decisión calculada, basada en razones económicas y administrativas que han convertido a este municipio fronterizo en un polo de atracción para propietarios de vehículos de distintas regiones del país.

Entérese: Ventas de carros despegan en 2026 con crecimiento histórico de 38,7%; el mejor enero de los últimos 10 años

Solo para tener una idea, el pasado enero, las matriculas de vehículos nuevos en ese departamento crecieron 23,3%. Y si bien, a nivel departamental, Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentraron el mayor volumen de matrículas en enero, el crecimiento en Norte de Santander sigue siendo relevante.

Aunque muchos asocian esta práctica únicamente con residentes de la zona limítrofe con Venezuela, la realidad es que conductores de grandes ciudades como Bogotá, Medellín o Cali también optan por registrar allí sus automotores, motivados por beneficios concretos en términos de impuestos.

Hoy el mayor incentivo es para los vehículos eléctricos

Desde el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Villa del Rosario prometen ayudar a matricular los vehículos híbridos y eléctricos “con descuentos en impuestos, de manera rápida y segura”.

El organismo sostiene que si la persona asiste con la documentación pertinente ese mismo día queda con el vehículo matriculado en ese lugar, lo que implica un ahorro en tiempo y dinero.

La cuestión radica en que en ese municipio solo se debe cumplir con el pago de un impuesto anual. De hecho, Datrans llegó a promocionar descuentos del 70% para vehículos híbridos en su primer año de impuesto y del 50% hasta el 2030.

Trámites más ágiles

Más allá del aspecto tributario, la eficiencia administrativa juega un papel central. Villa del Rosario cuenta con una Secretaría de Tránsito propia de un municipio intermedio, lo que se traduce en procesos menos congestionados.

La expedición de placas y tarjetas de propiedad suele ser más rápidas, reduciendo tiempos de espera que en grandes ciudades pueden extenderse por semanas. Además, la menor carga operativa facilita la atención al ciudadano.

La Alcaldía de Villa del Rosario ofrece descuentos para matriculas de carros híbridos y eléctricos. FOTO MANUEL SALDARRIAGA.
La Alcaldía de Villa del Rosario ofrece descuentos para matriculas de carros híbridos y eléctricos. FOTO MANUEL SALDARRIAGA.

Resolver asuntos como multas, traspasos o correcciones de datos también resulta más sencillo. A diferencia de organismos masivos como el SIM o la Ventanilla Única de Servicios en grandes ciudades, donde los sistemas suelen saturarse, en Villa del Rosario el contacto directo y la respuesta oportuna son un punto a favor.

¿Por qué hay tantas matriculas de Villa del Rosario?

La Gobernación de Norte de Santander y el municipio de Villa del Rosario han implementado incentivos tributarios para atraer nuevas matrículas vehiculares y ampliar su base de contribuyentes

En años anteriores los beneficios más destacados se ubicaron los descuentos en el impuesto vehicular por matrícula inicial. Esos alivios alcanzaron “el 50% o más durante el primer año”, seguidos de reducciones escalonadas que oscilan entre el 20% y el 30% en los años posteriores.

A esto se suman los descuentos por pronto pago. Las fechas límite suelen ser más flexibles y los porcentajes de descuento más altos que los ofrecidos en grandes capitales, donde la carga tributaria es mayor y los plazos son más estrictos.

Le puede gustar: ¿Busca carro en 2026? Este banco lanzó catálogo de usados con precios desde $12 millones

Utilidad para la vida