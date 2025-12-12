x

No aprenden: en Rionegro se registró otra “guerra de bengalas” en plena vía pública

Este caso se suma a lo ocurrido en Remedios, Nordeste antioqueño, el fin de semana de velitas. Conozca más detalles.

  Así quedó registrado en un video viral de redes sociales, en el que varios jóvenes, entre risas, se apuntan entre sí mientras las bengalas queman. FOTO Cortesía.
El Colombiano
hace 13 horas
bookmark

Tal parece que ya no sólo basta con quemar pólvora durante las festividades decembrinas, ahora la tendencia es recrear una “guerra de bengalas”, donde dos o más grupos de personas toman bando y se lanzan la pirotecnia sin pensar en las graves consecuencias de sus actos.

Lea más: Una perrita se arrojó de un octavo piso, desesperada por las explosiones de pólvora

Así sucedió en el barrio El Porvenir del municipio de Rionegro, Oriente antioqueño, en el que a través de un video publicado y viralizado en redes sociales, se puede apreciar a varios jóvenes, quienes en medio de la noche ubicados a lado y lado de una vía pública, empiezan con el show de pólvora apuntando con la bengala como si fuera una varita mágica.

A la persona que graba, irónicamente, se le escapa un “Para acá no, para acá no”, pues es consciente que este tipo de práctica puede derivar en graves lesiones, lo que, al parecer, no dimensionan sus amigos.

Incluso, una vez está por terminar el video y el supuesto juego entre disparo y disparo, se ve cómo uno de estos proyectiles luminosos impacta a uno de los jóvenes, quien al sentir la pólvora en su cuerpo se tira para atrás evidenciando muestras de dolor.

De acuerdo con la Alcaldía de Rionegro, los participantes de este suceso ofrecieron disculpas, no obstante, serán multados por usar pólvora de manera indebida en el espacio público.

Entérese: Tras de infractores, violentos: van once capturas por agredir a agentes de tránsito

Desde el Cuerpo de bomberos voluntarios del municipio también se hizo un contundente rechazo a este tipo de acciones, que no sólo pone en peligro la vida de los implicados, también la de transeúntes (adultos y niños) o animales que en ese momento coincidan en el sector de los hechos.

Por su parte, los vecinos de la zona piden mayor control de las autoridades, con el fin de que no se repita dicha práctica para muchos graciosa, pero sin duda, potencialmente peligrosa.

Otro caso en Remedios

Y es que no es la primera vez que se reporta un hecho de estas características en Antioquia. El pasado fin de semana de velitas, en Remedios, Nordeste del departamento, hubo otro show de pirotecnia, que dejó como saldo una persona herida.

Ante lo ocurrido, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció una recompensa de hasta $20 millones a quienes dieran información sobre los protagonistas de esta “guerra de bengalas”. Sin embargo, no fue necesario poner a disposición la remuneración económica, pues tres de las implicadas fueron identificadas horas después.

Como parte de la reparación a la ciudadanía, la Policía y la Alcaldía de Remedios compartieron en redes sociales un mensaje junto a las tres mujeres identificadas, para concientizar a los jóvenes sobre los peligros de la pólvora y recordar que existen otras formas seguras de celebrar sin necesidad de la pirotecnia.

Le puede interesar: Por primera vez, las fincas silleteras de Santa Elena abren sus puertas a las novenas navideñas

“Ese día pensamos que solo era una forma de celebrar. No nos detuvimos a pensar en las consecuencias y en que esto podría afectar a otras personas”, precisó una de las jóvenes.

Por estos hechos, debido a lo riesgoso que fue y a las consecuencias que se pudieron producir, a los participantes les puede caer una sanción de hasta 300 salarios mínimos mensuales, equivalentes a 427.050.000 pesos.

En Antioquia, en lo que va de diciembre, se registran 63 casos de personas lesionadas por la quema de pólvora.

Utilidad para la vida