No aprenden: en Rionegro se registró otra “guerra de bengalas” en plena vía pública

Tal parece que ya no sólo basta con quemar pólvora durante las festividades decembrinas, ahora la tendencia es recrear una “guerra de bengalas”, donde dos o más grupos de personas toman bando y se lanzan la pirotecnia sin pensar en las graves consecuencias de sus actos.
Lea más: Una perrita se arrojó de un octavo piso, desesperada por las explosiones de pólvora
Así sucedió en el barrio El Porvenir del municipio de Rionegro, Oriente antioqueño, en el que a través de un video publicado y viralizado en redes sociales, se puede apreciar a varios jóvenes, quienes en medio de la noche ubicados a lado y lado de una vía pública, empiezan con el show de pólvora apuntando con la bengala como si fuera una varita mágica.