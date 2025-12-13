MinDefensa anuncia acciones por amenaza de paro armado del ELN y recompensa de $5.000 millones por alias Pablito

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció este viernes el despliegue de tropas en respuesta al paro armado nacional de 72 horas anunciado por el grupo guerrillero ELN, aduciendo “posibles intervenciones de Estados Unidos en Colombia, América Latina y el Caribe”.

“Este grupo amenaza a Colombia, por ello hemos desplegado todas las capacidades y todos nuestros militares y policías están alerta para neutralizar esta amenaza que tanto daño le ha hecho a Colombia. Frente a estas amenazas hay recompensas incluso por alias “Pablito” de hasta 5000 millones de pesos que nos permita ubicarlo, capturarlo y llevarlo a la justicia”, expresó el jefe de la cartera de Defensa.

Pidió a las comunidades rechazar de manera categórica el que llamó “desafío criminal de este grupo que solamente vive del narcotráfico y produce terrorismo”.

En un mensaje de la dirección nacional, ese grupo armado ilegal señaló que el “paro armado nacional” iniciará el próximo domingo a las 6:00 de la mañana y finalizará el miércoles 17.

“Las fuerzas populares colombianas protestamos contra las amenazas de intervención imperialista en nuestro país, como una nueva fase del plan neocolonial de Trump, que pretende hundir aún más sus garras en territorios de América Latina y el Caribe”, argumentó la organización.

Sánchez calificó la amenaza del ELN de “constreñimiento criminal” y advirtió que la “fuerza pública estará en cada lugar, en cada montaña, en cada selva, en cada río, en cada calle para garantizar que este espacio de Navidad y Año Nuevo estén llenos de paz, seguridad y tranquilidad”.