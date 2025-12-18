A un año de los primeros hallazgos en La Escombrera, la JEP confirmó la identidad de una quinta víctima: ¿quién era?

Al cumplirse un año del hallazgo de los primeros cuerpos encontrados en La Escombrera, sector ubicado en la Comuna 13 de Medellín, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó la identidad de la quinta víctima de desaparición forzada hallada en este lugar.
Se trata de una joven de 17 años, habitante de este territorio, quien fue desaparecida el 24 de agosto de 2002 por paramilitares del Bloque Cacique Nutibara, en medio de uno de los periodos más violentos del conflicto armado en la ciudad.
Le puede interesar: JEP cerró en Medellín seis días de audiencia sobre “falsos positivos” en Antioquia: 589 víctimas y 40 máximos responsables
El cuerpo de la menor fue localizado el pasado 15 de julio por el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. Posteriormente, el Instituto Nacional de Medicina Legal adelantó un riguroso proceso de análisis científico que permitió establecer plenamente su identidad.