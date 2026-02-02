La nueva defensa del expresidente Pastrana por aparecer en los archivos Epstein

El nombre del expresidente colombiano Andrés Pastrana reapareció en el expediente público del caso Jeffrey Epstein tras nuevas liberaciones de archivos en Estados Unidos, en la fase más reciente de revisión del caso por parte del Departamento de Justicia, que volvieron a poner bajo la lupa el mapa de menciones, contactos y movimientos alrededor del financista.
En Colombia, la discusión se encendió porque esas menciones no llegan como una acusación formal, sino como rastros documentales —correos, listados y referencias logísticas— que lo ubicarían dentro del perímetro relacional de la red que orbitó alrededor de Epstein y de Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de prisión en este caso.