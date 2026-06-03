Con respaldo unánime, Asamblea de Antiqouia autoriza ingreso de $88.000 millones de Hidroituango al erario departamental

La Asamblea de Antioquia aprobó por unanimidad la incorporación de 88.076 millones de pesos provenientes de utilidades de Hidroituango al presupuesto general del Departamento.

La votación del proyecto de ordenanza No. 13, que trata de ese tema se dio este martes, 2 de junio, en el recinto de la corporación departamental, y obtuvo 23 apoyos a favor y cero en contra.

La propuesta, que no suscitó mayor debate, permite adicionar ese dinero proveniente de la Sociedad Hidroeléctrica Ituango al erario con el fin de que se destine a financiar proyectos estratégicos de inversión, especialmente la continuidad de las obras del Túnel del Toyo y sus vías de acceso.

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Los recursos corresponden al 80 por ciento de los dividendos recibidos por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), que es el mayor accionista de ese proyecto energético, con el 52% de la participación accionaria.

En la discusión en plenaria, los diputados destacaron la importancia de que Antioquia comience a recibir la plata que salga de una de las obras de infraestructura energética más importantes del país. Igualmente, recalcaron la necesidad de garantizar una adecuada planeación para la inversión de estos recursos en beneficio de la población que habita este territorio.

“Quienes llevamos varios años en esta corporación conocemos la expectativa que siempre existió alrededor de contar con una fuente de ingresos distinta a las rentas tradicionales del departamento. Hoy, por fortuna, llegan a la Asamblea los primeros $88.000 millones provenientes de las utilidades de Hidroituango. Este es el punto de partida de una renta que permitirá seguir apalancando la inversión social y el desarrollo del departamento”, apuntó el diputado Juan Esteban Villegas (Partido Conservador).

Por su parte, la diputada Verónica Arango (Centro Democrático) destacó la importancia de establecer criterios claros para la destinación futura de estos recursos.

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“La llegada de utilidades de Hidroituango representa una gran oportunidad para Antioquia. Sin embargo, considero necesario avanzar en una discusión conjunta que permita definir una hoja de ruta para la inversión de estos recursos, priorizando proyectos estratégicos para el departamento y garantizando también capacidad de respuesta ante contingencias”, precisó.

A la vez, la corporada Arango explicó que solo la planeación y la organización permiten el impacto a largo plazo de las inversiones.

La repartición de dividendos dos veces al año fue aprobada por la Asamblea General de Accionistas de HIDROITUANGO S.A., reunida de forma extraordinaria a mediados de mayo pasado.

Esto luego de que al cierre del año 2025 y por primera vez en sus 27 años de historia, reportara utilidades que fueron tasadas por sus directivos en febrero de este año en 442.742 millones de pesos.

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A través de un comunicado de prensa, la entidad explicó que, tras descontar impuestos, reservas y gastos de funcionamiento, la utilidad disponible para los accionistas se situó en $241.081 millones. La próxima entrega de dividendos está prevista para septiembre de este mismo año.

“Cada recurso que entregamos vía dividendos se convierte en progreso y nuevas oportunidades, en impulso a la competitividad y en obras que llevan dignidad a nuestras comunidades. Hidroituango S.A. más que energía es progreso, es futuro y es empresa orgullo de todos los antioqueños”, dijo entonces su gerente general, Alejandro Arbeláez.

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Vale recordar que la central de Hidroituango aporta cerca del 11 por ciento de la demanda energética de Colombia.