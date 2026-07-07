Tres hombres de Itagüí fueron asesinados y abandonados en distintas partes de Antioquia: ¿qué hay detrás del crimen?

Tres hombres, residentes en el barrio Simón Bolívar, de Itagüí, salieron a mediados de la semana pasada con destino a Santa Fe de Antioquia con el objetivo de cerrar una negociación. Sin embargo, en el trayecto fueron interceptados y luego de ser raptados, los asesinaron y los criminales regaron sus restos por tres municipios de Antioquia. La desaparición de estas tres personas ocurrió sobre las 6:00 de la mañana del pasado miércoles en la vía Medellín-Santa Fe de Antioquia, cuando los tres se movilizaban en un carro Renault Logan, y hombres armados los pararon en el camino, para luego llevarlos a un paraje desconocido.

El hallazgo de los cuerpos de estos tres hombres se produjo de manera paulatina en el transcurso del pasado jueves. El primero de los cuerpos en aparecer fue el de Elkin de Jesús Mena Rúa, de 62 años, a quien encontraron en la vereda La Urquita, del corregimiento San Sebastián de Palmitas, en Medellín. De acuerdo con el reporte policial, a este adulto mayor le propinaron cinco impactos de arma de fuego en la cabeza, al parecer, luego de ser llevado con vida a esta zona y luego asesinarlo a quemarropa, ocasionándole la muerte en una zona boscosa. En la zona, las autoridades hallaron tres vainillas y un cartucho. Entérese: Asesinaron a golpes a integrante de la población LGBTIQ+ en Villa Flora, Medellín: criminales lo agredieron por un señalamiento Posteriormente, en la vía Medellín-San Pedro de los Milagros, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida del hijo del primer fallecido, con dos impactos de arma de fuego, también en la cabeza y también a quemarropa.

En este vehículo se movilizaban las tres personas que fueron asesinadas y luego abandonadas en tres partes de Antioquia. En este automotor las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de Mauricio Fernando Estrada Gutiérrez, de 36 años. FOTO: CORTESÍA

La víctima de este hecho ocurrido en la vereda El Tambo, a 25 minutos del casco urbano de San Pedro de los Milagros, fue identificada como Didier Esneíder Mena Calle, de 36 años, a quien abandonaron en un paraje solitario. Le puede interesar: En esta calle del Centro asesinaron a más personas que en cualquier barrio de Medellín El último hallazgo de este caso se presentó en la vereda San José, de Belmira, donde las autoridades hallaron dentro del vehículo en cuestión el cuerpo sin vida de Mauricio Fernando Estrada Gutiérrez, de 36 años, a quien le metieron un tiro en la cabeza. Los criminales lo abandonaron en el volante de este automotor. Las autoridades avanzan en las investigaciones para dar claridad sobre los móviles de lo que sería una nueva masacre en Antioquia, ya que todos fueron muertos en un mismo hecho. Las primeras versiones darían cuenta de que se trata de un aparente ajuste de cuentas por parte de estructuras criminales. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

De hecho, Mauricio Fernando tenía antecedentes por el delito de concierto para delinquir, mientras que Elkin de Jesús también había sido procesado por los delitos de tráfico de estupefacientes y falsedad en documento público. La Policía Metropolitana y la Policía Antioquia hasta el momento manejan estos tres homicidios como casos individuales y agentes de la Sijín de ambos comandos avanzan en las indagaciones para establecer el vínculo entre estos tres asesinatos.

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