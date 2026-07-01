En esta calle del Centro asesinaron a más personas que en cualquier barrio de Medellín

En tan solo 42 días, en un callejón del centro de Medellín asesinaron a cuatro personas. En este espacio, ubicado entre el Museo de Antioquia y la Plaza Rojas Pinilla, han matado a más personas que en barrios e, incluso, comunas completas de la capital antioqueña. Ajustes de cuentas entre las Convivir sería la principal razón.
El punto, al cual algunos se aventuran a llamar “la calle de la muerte”, se encuentra en la carrera 52A con la calle 53, en el sector Tejelo, en el barrio La Candelaria, en la comuna 10. En esta zona hay varios establecimientos comerciales, los cuales en su mayoría funcionan en las tardes y las noches.
La primera víctima fue Fanny del Carmen Jiménez Hernández, de 59 años, y quien se desempeñaba como cuidadora de carretas de vendedores ambulantes de esta parte de la ciudad. Le dispararon cuando había terminado su turno y se dirigía para su casa en la noche del pasado 13 de mayo.