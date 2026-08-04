La botella de Aguardiente Antioqueño se pone la pinta para Feria de Flores: así se verá

La botella de guaro tendrá pinta especial para esta Feria de las Flores. Llevará una reinterpretación de la obra Horizontes, una de las más representativas del patrimonio antioqueño, y se buscará que sea una de colección, por lo que no se venderá ni en estanquillos, tiendas o almacenes de cadena.
Lina Cuartas, secretaria privada de la Gobernación de Antioquia, explicó que “la feria está en la casa, nosotros somos los anfitriones, el aguardiente es el anfitrión de la feria; tenemos tres botellas que hoy les presentamos. La gobernación tiene ahora unos símbolos muy potentes con esta adaptación de la obra del maestro Cano”.