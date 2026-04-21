A ritmo de guaro: Ryan Castro se une a la Fábrica de Licores de Antioquia, mientras ILC rinde homenaje a Yeison Jiménez

La guerra por liderar el mercado del aguardiente en Colombia ya no solo se libra en los estantes de los supermercados, las vitrinas de estancos o en las mesas de las fondas; ahora también se pelea en los escenarios artísticos. Tras la apertura del mercado nacional que eliminó las fronteras departamentales para la venta de licores, las dos grandes potencias del “guaro” en el país, la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) y la Industria Licorera de Caldas (ILC), han decidido apostar por la música popular y urbana para conectar con sus consumidores. Siga leyendo: ¡Ojo! Precio del “guaro” bajará hasta $21.000 gracias a que Corte suspendió emergencia económica de Petro

El guaro busca impulso extra con los artistas del momento

Así las cosas, el guaro busca impulso extra con artistas colombianos. Y para mantener el arraigo cultural y conquistar nuevos públicos, las marcas han entendido que el aguardiente va de la mano con la música que cantan los colombianos. Por eso, las recientes movidas de mercadeo apuntan directo a los sentimientos y al orgullo regional de sus clientes.

Un homenaje de la Licorera de Caldas a Yeison Jiménez

La Industria Licorera de Caldas (ILC) tocó las fibras de millones de colombianos al anunciar este mes una edición limitada de su popular Aguardiente Amarillo de Manzanares en honor a Yeison Jiménez. El cantante de música popular, quien falleció trágicamente el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en Boyacá, fue uno de los grandes embajadores de su tierra natal (Manzanares) y del licor que lleva su nombre. Diego Angelillis Quiceno, gerente general de la ILC, explicó que la iniciativa busca exaltar la vida y trayectoria del artista. “Es un homenaje hecho con el corazón, para recordar a un artista que generó un fuerte vínculo con millones de fanáticos en el país”, aseguró. El diseño de la botella cuenta con una presentación diferenciada cuya etiqueta incluye una imagen del cantante, autorizada por su familia. Esta edición va dirigida tanto a coleccionistas como a los fieles seguidores del “Aventurero”, manteniendo vivo el orgullo caldense.

“En la etiqueta tenemos la imagen de Yeison Jiménez autorizada por su familia, a quienes nos acercamos con mucho respeto para proponerles este homenaje, que nos parece que es muy merecido y que todos sus seguidores estaban esperando”, expresó Angelillis Quiceno.

Ryan Castro, el nuevo rostro del Aguardiente Antioqueño

Por su parte, la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) no se queda atrás y decidió apostar por el ritmo urbano al anunciar al cantante Ryan Castro como el nuevo embajador oficial del Aguardiente Antioqueño. Esteban Ramos, gerente de la FLA, detalló que esta alianza busca resaltar el talento y la identidad regional, integrando la tradición de la marca con el alcance global del artista urbano. Para el “Cantante del Ghetto”, este rol trasciende lo comercial. “Poder llevar esa historia conmigo y representarla a través de mi música y mi carrera es un sueño hecho realidad”, destacó, recordando que la marca siempre ha estado presente en su historia familiar. Con esta unión, la FLA busca integrar la tradición del Aguardiente Antioqueño con el alcance global del artista, quien será protagonista de campañas y experiencias de marca orientadas a resaltar el orgullo, la identidad y la cultura antioqueña y colombiana.

Aguardiente Antioqueño anunció al cantante Ryan Castro como su nuevo embajador. El cantante destacó que asumir este rol representa un logro personal, al estar ligado a una marca presente en su historia familiar y en la cultura popular.

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Un negocio multimillonario impulsado por la apertura del mercado