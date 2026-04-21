A ritmo de guaro: Ryan Castro se une a la Fábrica de Licores de Antioquia, mientras ILC rinde homenaje a Yeison Jiménez

La guerra por liderar el mercado del aguardiente en Colombia ya no solo se libra en los estantes de los supermercados, las vitrinas de estancos o en las mesas de las fondas; ahora también se pelea en los escenarios artísticos.
Tras la apertura del mercado nacional que eliminó las fronteras departamentales para la venta de licores, las dos grandes potencias del “guaro” en el país, la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) y la Industria Licorera de Caldas (ILC), han decidido apostar por la música popular y urbana para conectar con sus consumidores.
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